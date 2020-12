Politique communale – Nyon fait un geste fort en direction du milieu sportif Le Conseil communal a voté un crédit d’étude de 3,16 millions de francs pour le futur complexe sportif de Colovray, attendu de longue date. Raphaël Ebinger

La future halle multisports s’intégrera dans un nouveau parc des sports sur le site de Colovray. DR/Image de synthèse

Le milieu sportif nyonnais ne feint plus son impatience depuis quelques années en attendant la réalisation de la halle multisports de Colovray. En manque de locaux, il avait même créé un comité de soutien, réunissant les sœurs Sprunger et le président de la Fédération suisse de basket entre autres, en vue de la votation au Conseil communal du crédit d’étude. Ce qui est rarissime dans le canton. Mardi matin, tout ce petit monde esquisse un grand sourire. Le crédit est passé la rampe.

La Municipalité demandait à son Conseil 3,16 millions de francs pour une dernière étude concernant la première partie du projet. Celle-ci comprend une halle multisports avec salle triple et gradins pour 2000 personnes, salles pour arts martiaux, musculation et bien-être, buvette, bureaux, vestiaires, ainsi qu’un skatepark permanent et une place des fêtes. Par la suite, il est aussi prévu de réaliser un parc des sports, qui s’étendra des deux côtés de la route Suisse, et de nouveaux terrains de sport.

La droite divisée

Si le projet a fait l’unanimité à gauche, la droite a été divisée sur la question. Un rapport de majorité signé par des PLR, un UDC et un Vert’lib demandait un renvoi du préavis à la Municipalité pour complément d’étude. «Nous estimons que la Ville a d’autres projets à réaliser en priorité», a-t-elle défendu. Elle a également souligné que la situation économique actuelle et à venir était trop incertaine et que la Commune n’aurait peut-être pas les moyens de réaliser ensuite le projet à quelque 25 millions de francs. Le risque de dépenser 3,1 millions en étude était ainsi jugé trop élevé.

Le futur bâtiment pourra accueillir des compétitions sportives de niveau national comme la coupe de Suisse de basket ou le championnat national de gymnastique aux agrès. DR/Image de synthèse

«Renvoyer le projet pour nouvelle étude est synonyme de refus, a déclaré le syndic Daniel Rossellat. C’est le moment de faire preuve de courage. Le moment d’oser dire oui en montrant notre confiance et notre considération pour la vie sportive de notre ville.»

Les tiers de l’assemblée ont accepté finalement le préavis lundi soir. La Municipalité pouvait souffler. Elle a entrepris du lobbying actif pendant la dernière semaine pour convaincre les indécis en leur téléphonant. «C’est une grande avancée pour le sport nyonnais», se félicite de son côté Vincent Girard, qui rappelle que le complexe sera complètement indépendant d’un site scolaire et offrira ainsi une ouverture plus large aux sportifs pendant la journée. Mais aussi des possibilités d’accueil pour des sportifs pratiquant en dehors de clubs, pour les aînés et les personnes souffrant d’un handicap.