Cultiver ensemble – Nyon facilite l’accès aux potagers urbains La Ville met en place une nouvelle stratégie de gestion des jardins et propose deux projets où l’on cultive à la fois les légumes et la détente. Yves Merz

C’est au vallon de la Combe, à côté du terrain de sport, que le Ville de Nyon prévoit un aménagement public avec des potagers et des espaces de détente ouverts à toute la population. YVES MERZ

L’envie de jardiner, de se reconnecter à la nature, est de plus en plus manifeste dans les cités. Avec le confinement engendré par le Covid-19, cette tendance a encore augmenté. Depuis plusieurs années, la Ville de Nyon favorise la création de plantages, de jardins collectifs en permaculture et de carrés potagers surélevés. Désormais, afin de faciliter l’accès à l’information et aux parcelles cultivables par les citoyens, la Municipalité met en place une nouvelle stratégie et lance deux nouveaux projets.