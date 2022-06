Coupe de Suisse de rugby – Nyon avait un cœur plus gros Au stade Samaranch, les joueurs de La Côte ont terminé la saison sur un titre mérité (27-23). Stade-Lausanne y était presque. Pierre-Alain Schlosser

Les Nyonnais brandissent la Coupe de Suisse. CHRISTIAN BRUN

Le respect avant tout. Après un match relevé, serré, viril, les esprits se sont calmés. Les Nyonnais ont fait une haie d’honneur à leurs valeureux adversaires lausannois et les ont chaleureusement applaudis. «Pour Lausanne, hip, hip, hip…» Ils ont fait de même pour le corps arbitral. Puis, ça a été au tour de Stade-Lausanne de rendre la pareille à Nyon. On gagne en étant grands. On perd en étant tout aussi grands. Bienvenue dans le monde du rugby.

Les Nyonnais, vainqueurs des Lausannois, leur font une haie d’honneur. CHRISTIAN BRUN

Samedi, devant 600 spectateurs, la finale de Coupe a penché du côté des joueurs de La Côte (27-23). Pour le plus grand bonheur de Josselin Lapierre, l’un des coaches nyonnais. À l’issue du match, les vainqueurs se sont regroupés en cercle et l’entraîneur a tenu ce discours: «Elles sont là, les valeurs. L’exemple, il est là, vous l’avez montré. On vous félicite pour tout ce que vous avez mis dans ce p… de carré vert. De la 1re à la 80e. Ce sont des moments de bonheur, savourez-les.»

Mêlée sur le terrain du stade Samaranch. CHRISTIAN BRUN

«C’est un sacré groupe. Avec un gros mental.» Gérald Milesi, entraîneur de Nyon

Et les Nyonnais ont savouré. À l’image de Thibaut Hennel, le capitaine. «Le groupe a fait la différence. Tout le monde a été concerné, soudé. Il le fallait face à une belle équipe de Lausanne. On voulait offrir ce succès à ceux pour qui il s’agissait de leur dernier match. Comme Alex Coullon, qui, en plus, fêtait son anniversaire.» Un beau cadeau aussi pour Gérald Milesi, qui reprendra les destinées de cette équipe la saison prochaine. «Nous avions besoin de ce succès pour repartir du bon pied, après avoir manqué la phase finale du championnat. L’envie a fait la différence. Depuis deux semaines, on était bien dans les entraînements. On a beaucoup travaillé. C’est un sacré groupe. Avec un gros mental.»

Les Nyonnais Maans Dye (g.) et Cyril Lin (d.) aux prises avec le Lausannois Simon Fournier (centre). CHRISTIAN BRUN



La joie des Nyonnais tranchait avec les mines défaites des Stadistes. «La victoire nyonnaise n’est pas imméritée, admet, fair-play, Arnaud Thiébaud, le capitaine lausannois. Nos adversaires ont fait un super match. Bravo à eux. Nous, nous sommes très jeunes, 22 ans de moyenne. Il faut garder en tête que nous avons de belles perspectives devant nous. Nous sommes une équipe jeune, puissante, qui a du potentiel. On arrivera à rebondir dès le début de la saison.»

Nyon a pris le dessus, au propre comme au figuré. CHRISTIAN BRUN

Relever la tête

Des propos que ne dément pas son coéquipier Henry Pharaony. «La défaite est amère, elle fait très mal. Nyon avait faim depuis le début. On va relever la tête, car on aurait pu remporter cette Coupe. Je pense que pour la saison prochaine les play-off sont accessibles. Stade-Lausanne est une équipe avec un potentiel énorme. La structure, la puissance, tout s’améliore. On continue à grandir. Aucun doute que ça va venir.»



En finale de la Coupe FSR, Neuchâtel a pour sa part battu les Lausannois d’Albaladejo (16-13).



