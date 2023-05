Basketball – Nyon a fait très peur aux Lions Les joueurs du Rocher ont mis les Genevois dans leurs petits souliers avant de céder sur la fin (74-68). S’il y a 2-0 dans la série, rien n’est joué. La suite, c’est samedi à Nyon. Christian Maillard Le Grand-Saconnex

Duel entre le Genevois Keith Clanton (à dr.) et le Nyonnais William Van Rooij. Pierre Maillard

Peut-être un peu de suffisance d’un côté, mais surtout de la révolte et énormément de combativité de l’autre, ce derby a été bien plus équilibré que samedi. Les play-off ont enfin commencé pour le BBC Nyon, il y a eu un match entre les deux voisins du Lac. Le visiteur qui avait été déclassé lors du premier acte, a su relever la tête, en rendant la vie moins facile à son prestigieux adversaire. Jusqu’au bout.

Face à des Lions plus forts, plus grands, plus complets, les visiteurs sont en effet revenus au Pommier avec un autre état d’esprit, en conquérant et plus concentrés défensivement (9-17, 8e). «On a dit aux joueurs que leur talent ne suffirait pas, que pour bousculer Genève, il fallait en faire beaucoup plus!» lâchait Julie Le Bris, coach assistante de Stefan Ivanovic, avant la partie. Des paroles aux actes, il y a eu davantage d’intensité; les Brooks, N’Doye et Jaunin ont su se défaire de leurs menottes et serrer les boulons derrière, sans crainte d’aller se frotter au géant Keith Clanton dans la peinture.

Sur des détails

Tout aussi inspiré que trois jours plus tôt, Coling Dougherty (25 points) a été une menace permanente jusque dans les dernières secondes (67-68, à 1’35’’ de la fin) d’une partie qui s’est finalement jouée sur des détails (74-68). «Ça a été plus dur que samedi, a reconnu le Genevois Thomas Jurkovitz, on était fatigué et on a donné aux Nyonnais le match qu’ils étaient venus chercher. On s’est fait peur mais on a su gérer la situation.»

Du côté des Vaudois, il y a forcément une petite tristesse. «Mais rien n’est fait, s’exclame le coach Stefan Ivanovic. Face à des Genevois expérimentés et plus malins, on a essayé des combines, mais on a vu que nous avions les armes pour jouer contre eux, samedi on sera prêt.» La bagarre continue et elle va être belle!

Afficher plus Dans les deux autres rencontres de ces quarts de finale des play-off de SB League, les deux leaders au terme du championnat régulier, Massagno et Fribourg Olympic, ont remporté leur deuxième duel. Les Tessinois sont facilement venus à bout de Boncourt (101-69) et mènent 2-0 dans la série au meilleur des cinq matches. Tout comme les Fribourgeois, qui ont peiné pour vaincre Monthey 97-76. La troisième rencontre aura lieu samedi. Les Tessinois se rendront dans le Jura pour un match programmé à 18 heures 30 et les Fribourgeois iront dans le Chablais où ils commenceront leur rencontre à 17 heures 30.

