Aide aux artistes – Nyon: 60’000 francs pour acheter des œuvres d’art La Municipalité demande 300'000 francs pour soutenir les clubs sportifs et les associations culturelles et sociales qui ont été affectés par la crise sanitaire. Raphaël Ebinger

Nyon a une collection d’œuvres d’art que la Ville installe dans l’espace public comme celle de Bernard Bavaud dans le giratoire de la route de Divonne. Cette collection va grossir ces prochains mois. Vanessa Cardoso/Archives

«Notre objectif est d’aider à la relance de la vie communautaire en soutenant les acteurs sportifs, culturels et sociaux», résume Fabienne Freymond Cantone, municipale de la Culture de Nyon. L’élue a présenté lundi un plan de 300’000 francs destiné aux clubs ou aux associations sans but lucratif basées à Nyon qui n’ont pas pu toucher des aides d’urgence cantonales et fédérales liées au Covid-19. C’est le cas notamment pour les sociétés largement subventionnées.

Sur le plan sportif, il s’agit par exemple des clubs qui doivent payer les entraîneurs pour les juniors. «Il y a eu très peu d’aide pour le sport amateur, signale le syndic Daniel Rossellat. Il nous paraît utile de leur apporter un soutien pour que ces acteurs en situation précaire puissent reprendre leurs activités. Ils font un travail remarquable au bénéfice de la communauté.»

Privés de revenus

Le plan communal répond aux besoins des associations et clubs qui ont vu leurs rentrées financières diminuer drastiquement depuis le début de l’année. Privés de leurs manifestations payantes, des lotos et des soirées de soutien, leur budget a viré au rouge. L’annulation du Paléo, où certaines sociétés ont l’habitude de tenir un stand, leur a aussi coûté plusieurs milliers de francs.

Pour toucher l’aide, la Ville demande aux futurs bénéficiaires de remplir un dossier. Les acteurs de la culture et du social devront en outre proposer un projet pour toucher une part de la subvention. L’attribution de l’aide sera décidée en dernier lieu par la Municipalité.

À noter que dans cette enveloppe, 60’000 francs sont réservés à l’achat d’œuvres d’art et de prestations. Cette mesure vise directement les artistes professionnels précarisés par la crise. Les acquisitions viendront compléter et enrichir le fonds d’œuvres de la Commune. Les prestations permettront quant à elles d’animer les rues de la ville.