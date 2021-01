Avec la pandémie, la question du numérique à l’école est devenue d’une actualité brûlante. Un récent sondage mené par la SPG auprès des enseignant·es du primaire et spécialisé genevois démontrait d’ailleurs les grandes difficultés que pose le suivi du travail scolaire à distance. Dans ce contexte, la SPG souhaite rétablir ici quelques vérités en corrigeant des propos tenus par la conseillère d’État Madame Anne Emery-Torracinta.En effet, selon elle, la SPG aurait affirmé lors d’une commission du Grand Conseil que l’équipement des écoles en « tablettes et ordinateurs » n’était pas une priorité.

Il s’agit là d’une interprétation très abusive des propos tenus lors de la séance qui traitait d’un projet de loi depuis retiré par le Conseil d’État. La SPG a effectivement relevé que le déploiement de 16’900 tablettes dans les écoles genevoises n’était pas la manière la plus pertinente d’introduire l’école numérique car il est impératif d’abord de s’interroger sur l’intérêt même de l’outil « tablette ».

Si indéniablement, celles-ci peuvent répondre à des besoins spécifiques, elles restent néanmoins un outil fermé qui limite l’élève à un environnement informatique clos, fortement dépendant des géants du numérique. L’école devrait plutôt viser en priorité à former des citoyen·nes et des utilisateur· ices éclairé·es. Si la SPG constate à l’instar de la Conseillère d’État qu’avoir au primaire « un ordinateur par classe, ça ne suffit plus », il faut admettre néanmoins que ce projet de loi mal pensé ratait complètement sa cible.

La SPG demande depuis plusieurs années la mise en place de plateformes d’échange en ligne entre collègues et familles. Il aura fallu attendre le semi-confinement pour que le DIP mette à disposition des outils de ce type, mais les prestations disponibles aujourd’hui demeurent bien en deçà de celles proposées au secondaire, qui reste comme toujours la priorité du département.

De plus, le corps enseignant a exprimé le besoin d’être formé sur ces outils numériques, dans le souci de s'en approprier l'usage. Si la SPG salue les avancées numériques de l’école depuis quelques mois, elle regrette en revanche que les efforts déployés dans l’urgence du contexte sanitaire n’aient pas été davantage exploités ces tous derniers mois.

L’acceptation du projet de loi désormais enterré n’aurait en rien facilité l’accompagnement de l’école à distance pendant le semi-confinement. En effet, ce n’est pas de milliers de tablettes dont l’école a manqué pendant cette période, mais bel et bien de formations adaptées ainsi que d’environnements et de plateformes informatiques pensées pour maintenir le lien avec les familles. Les enseignant·es se sont beaucoup investi·es pour combler les besoins générés par le manque d’anticipation et l’inaction du DIP sur les questions numériques, y compris en utilisant leur matériel informatique personnel. Il est donc non seulement injuste mais également faux de les rendre responsables de ce retard.