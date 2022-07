Des températures en hausse – Nuits tropicales, îlots de chaleur et nouveaux records La chaleur du sud de l’Europe se propage vers le nord. Qu’est-ce qui attend la Suisse? Et où les températures seront-elles particulièrement élevées? Yannick Wiget Patrick Vögeli

Le mercure pourrait grimper jusqu'à 36 degrés à Genève KEYSTONE

Pour celles et ceux qui se plaignent déjà de la chaleur, les choses vont bientôt devenir vraiment désagréables. Cette semaine, il a certes fait chaud pendant la journée, mais les nuits se sont généralement bien rafraîchies. Or cela va changer la semaine prochaine: différents modèles météorologiques prévoient des températures encore plus élevées et des nuits tropicales. À Genève, il fera probablement 36 degrés mercredi et la température ne descendra pas en dessous de 20 degrés la nuit. À Berne-Zollikofen, le thermomètre pourrait monter jusqu’à 36 degrés et à Bâle-Binningen même jusqu’à 37 degrés.