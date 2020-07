Météo – Nuit tropicale en Suisse, début de canicule au Tessin La nuit a été particulièrement chaude en Suisse, notamment au bord du Lac Léman. Les températures ne sont pas tombées en dessous de 20 degrés.

Le bassin lémanique et la plaine du Rhône pourraient subir une vague de chaleur dès jeudi. KEYSTONE

La nuit a été tropicale dans plusieurs localités de Suisse, notamment au bord du Lac Léman, avec des températures ne descendant pas en dessous des 20 degrés, a annoncé Meteonews mardi. La première vague de chaleur de l’année va toucher dès ce mardi le Tessin.

Lundi, le mercure est monté jusqu’à 34,6 degrés à Genève et il n’est pas retombé en dessous de 23,4 dans la nuit. Il a fait à peine plus frais à Vevey (VD) avec 23 degrés. À l’autre bout du lac, il a aussi fait plus de 20 degrés au Bouveret (VS).

MétéoSuisse a émis mardi sa première alerte canicule de l’année. Depuis mardi, une vague de chaleur va toucher le sud du Tessin jusqu’à samedi. Dès jeudi, le bassin lémanique et la plaine du Rhône en Valais pourraient également se retrouver en situation de vague de chaleur avec un thermomètre flirtant au-delà des 35° au plus chaud de la journée, précise MétéoSuisse sur son blog.

( ATS/NXP )