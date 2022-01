Espace public et festif – Nuit de réveillon contrastée, entre contemplatifs, artificiers et fêtards bagarreurs aux Pâquis Reportage au ras du bitume genevois, où les douze coups de minuit ont, une fois de plus, mis en lumière la diversité des comportements humains, sans pour autant provoquer d’incidents majeurs. Thierry Mertenat

Genève, le 31 décembre 2021 à minuit. Le premier baiser des amoureux au passage de la nouvelle année, sous les aurores boréales des Bastions. © Magali Girardin Magali Girardin

Les plus futés sont arrivés peu avant minuit. Entre amis, de la camaraderie de poche, avec bouteilles de champagne et coupettes. Ils ont trinqué au pied du grand platane, sous un ciel d’aurores boréales, en s’offrant ainsi à l’œil un dépaysement majuscule.

La maire de Genève, Frédérique Perler, debout sur les marches de la bibliothèque d’Uni Bastions, assurait le commentaire de circonstance sans tirer à la ligne. Des mots chaleureux pour accompagner le passage dans la nouvelle année, debout, au milieu d’un parc devenu pour trois soirs celui des contemplatifs. «De la joie et du plaisir. Gardez confiance», a lancé la première voix féminine de la Ville. Merci. On prend, on a pris.

La joie et le plaisir étaient déjà plus confus, juste à côté, sur la plaine de Plainpalais. Le Luna Park, en pleine activité, n’affichait pas la foule des grands soirs, malgré la qualité générale de la prestation ludique. Belle lumière, jolies allées, une foire du trône à l’ancienne avec son voltigeur et ses autos tamponneuses. Sans les rires qui vont avec.

Sans non plus la soupe aux oignons du réveillon servie habituellement devant la caserne des pompiers. Le Covid a eu raison de cette marmite attendue, offerte à minuit aux gens du quartier pour les remercier de supporter toute l’année la noria de véhicules partant en intervention. Les camions sont sortis, brièvement, avant de reprendre leur place attribuée dans le garage.

Peu d’engagements significatifs durant cette nuit où les équipes et les postes avaient été partout renforcés. Un départ de feu en extérieur, du bois de chauffe adossé à un entrepôt, dans le secteur de Plan-les-Ouates, vite maîtrisé, sur le coup de 22 h, la seule grande alarme jusqu’au matin.

Tireurs amateurs

Une demi-douzaine de communes genevoises faisaient pourtant l’objet d’une attention particulière en matière de feux sur la voie publique. Elles ont été épargnées par les gestes incendiaires. Pas tout à fait par les mortiers de feux d’artifice. Ici et là, des tireurs amateurs malintentionnés. À sept reprises durant la nuit, la police a été appelée pour de la pyrotechnie. Du côté des Acacias et de la Servette.

Artificier interpellé

«Vers 21 h, un bus TPG a essuyé des tirs à l’avenue Trembley, indique le porte-parole de la police genevoise, Silvain Guillaume-Gentil. L’auteur a été interpellé par nos patrouilles mobilisées. Un autre bus en service a été visé, cette fois depuis la plate-forme du commercial du Lignon. Plus tard, un engin pyrotechnique s’est déclenché à l’intérieur d’un bus circulant route du Bois-des-Frères.»

Sans dommage et anecdotique comme la Critical Mass – le 31 décembre correspondait aussi avec le dernier vendredi du mois – qui a sillonné le centre-ville en début de soirée en peloton ridicule (une trentaine de participants), flanqué de sa classique et sensiblement disproportionnée escorte policière à l’arrière.

La joie et le plaisir n’étaient en revanche pas du tout au rendez-vous nocturne du quartier le plus populaire et animé de Genève. Grosse affluence, certes, sous la gare, les trottoirs des Pâquis affichaient complet, mais l’ambiance est rapidement devenue électrique.

Petit sifflet

Des bandes, arrivées en nombre de France voisine, où le plein air sous régime Covid ne permettait guère de rêver, ont occupé l’espace dès le milieu de la soirée. Les intentions festives ne sautaient pas aux yeux. Encore moins aux oreilles. Un festival de voitures au bidouillage sonore assourdissant, un défilé de simulateurs de son turbo le long des rues de Monthoux, Sismondi et Alfred-Vincent; les conducteurs avaient tous leur petit sifflet en aluminium vissé au tuyau d’échappement.

Les blaireaux sont dans la place

L’accessoire, pas cher, des gros malins. Bref, le Grand Genève avait dépêché ses blaireaux, en représentation publique jusqu’au petit matin. À 1 h, début de bagarre à mi-hauteur de la rue de Berne, les clans s’insultent, un mini-ring s’improvise à même la chaussée. Il a son public, essentiellement masculin.

«Avant le lever du jour, du renfort a été demandé par les forces de l’ordre présentes pour aller pacifier le quartier des Pâquis.» Silvain Guillaume-Gentil, porte-parole de la police genevoise

À 5 h, «du renfort a été demandé par nos patrouilles présentes sur le terrain pour aller pacifier le quartier», ajoute le chargé de communication de la police, précisant «qu’aucune interpellation n’avait eu lieu» en lien avec l’animation particulière des Pâquis. «Gardez confiance»: on veut bien, mais en quoi et en qui? Les bonnes paroles du début de soirée se heurtent à certains comportements humains qui n’expriment rien de joyeux et de rassurant.

Le premier bébé de la nouvelle année

On se réveille quand même sous le soleil revenu avec une jolie nouvelle à annoncer. Elle émane des Hôpitaux universitaires de Genève. Le premier bébé de 2022 a pointé son nez à 1 h 27 à la Maternité des HUG. Il s’agit d’un petit garçon au prénom qui apprendra vite à nager. Utile par les temps qui courent. Bonjour Noé.

