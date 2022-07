Carte blanche à Steeve Iuncker-Gomez – Nuit de renard Retrouvez chaque jour de cette semaine un voyage en images proposé par les photographes de la «Tribune». Steeve Iuncker-Gomez

1 / 2 STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Aéroports engorgés: la valse des allers-retours à destination ou en provenance de contrées de rêve, si possible exotiques, a commencé. Les préoccupations citoyennes, climatiques, sanitaires, peu importe… semblent comme endormies, en veille. Elles ne résistent pas à la volonté du plaisir immédiat, au «profite bien!» coûte que coûte des sacro-saintes vacances d’été, si durement gagnées cette année encore.

«On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux.» Antoine de Saint-Exupéry

En attendant le réveil de septembre, laissons-nous tranquillement transpercer par les mots d’Antoine de Saint-Exupéry, aussi souvent invoqués qu’oubliés: «On ne connaît que les choses que l’on apprivoise, dit le renard. Les hommes n’ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Mais comme il n’existe point de marchands d’amis, les hommes n’ont plus d’amis. […] Adieu, dit le renard. Voici mon secret. Il est très simple: on ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux.»

