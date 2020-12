Sinistres – Nuit agitée pour les pompiers genevois Trois incendies et un accident ont eu lieu en moins de quinze heures. Caroline Zumbach

Un incendie s’est déclaré sur le toit d’un immeuble à l’avenue des Morgines, Lancy. Photo: SIS

Le Service d’incendie et de secours (SIS) a été sollicité à quatre reprises, pour des incendies et un accident, entre vendredi soir et samedi matin. Le premier sinistre s’est déroulé au chemin de Plein-Vent, à Plan-les-Ouates où une cabane a pris feu à 21 h 30. En raison de la forte bise qui soufflait, l’incendie s’est propagé à un second baraquement. Vingt pompiers professionnels, dix pompiers volontaires de la commune et six véhicules ont réussi à maîtriser le feu à 9 h 00 samedi matin.

Incendie à Plan-les-Ouates Vidéo: SIS

Un hangar prend feu à Pregny-Chambésy

De l’autre côté du canton, à Pregny-Chambésy (chemin de Roilbot), c’est un hangar qui s’est enflammé. L’incendie s’est propagé à une voiture et en a endommagé deux autres. Dix-sept hommes et cinq véhicules des SIS se sont rendus sur place à 4 h 32. Aidés de dix pompiers volontaires, ils sont venus à bout de l’incendie à 8 h 00.

Un hangar a été détruit par un incendie à Pregny-Chambésy. Photo: SIS

Un feu sur un toit de Lancy

Parallèlement à ces deux feux, une nouvelle alarme s’est déclenchée à 6 h 14. Cette fois-ci dix-sept pompiers professionnels et dix volontaires de la commune de Lancy se sont rendus à l’avenue des Morgines ou un incendie s’est déclaré sur le toit d’un immeuble. Selon l’officier de communication du SIS, Nicolas Millot, «ce sont des moteurs servant à refroidir du matériel informatique qui ont pris feu». Le sinistre a été maîtrisé trois heures plus tard.

Accident à Aire-la-Ville

Ces interventions n’ont pas nécessité d’évacuation de personnes. En revanche, des blessés sont à déplorer suite à un accident de voitures survenu samedi matin à 10 h 21 à Aire-la-Ville. Quatre personnes circulant dans deux véhicules ont été impliquées. L’une d’entre elles a dû être désincarcérée. Elle a été transférée aux Hôpitaux universitaires de Genève, ainsi qu’un autre blessé. Leur pronostic vital n’est pas engagé.

Des enquêtes sont en cours afin de déterminer l’origines de ces sinistres.

Deux véhicules ont été impliqués dans un accident à Aire-la-Ville. Une personne a dû être désincarcérée. Photo: SIS