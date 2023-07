Las. Alors qu’on s’imaginait une reprise en train de s’affirmer, les perspectives conjoncturelles s’assombrissent à nouveau. L’Allemagne a ouvert la voie au sein de l’Union européenne avec l’annonce par l’institut IFO, le 21 juin dernier, d’un recul de 0,4% de son produit intérieur brut pour l’année 2023. France et Italie n’affichent de leur côté que de faibles augmentations du leur, de sorte que les prévisions pour l’ensemble de la zone euro, bien qu’en légère progression, repoussent à 2024 l’espoir de meilleurs résultats.

Le Royaume-Uni ne va guère mieux, son économie n’ayant enregistré aucune croissance entre mars et mai, derniers mois connus. Aux États-Unis également, le ralentissement se confirme, le Conference Board s’attendant même à un recul de 0,1% pour l’an prochain. Même chose pour la Chine, dont le taux de croissance, certes toujours élevé en comparaison internationale avec ses 6,3% au deuxième trimestre, mais bien plus bas que sa moyenne des dernières années, est inférieur à ce qu’avaient prévu les pronostiqueurs.

Quant à la trajectoire de l’économie suisse, évidemment tributaire de l’état de la demande sur ses principaux marchés d’exportation, elle s’inscrit elle aussi dans une tendance baissière, que le Seco commentait ainsi à mi-juin, avec sa prudence habituelle: «Les indicateurs actuels envoient […] des signaux contrastés. D’une manière générale, il faut s’attendre à une évolution plus faible de l’économie suisse au 2e trimestre».

Voilà pour le constat. Quant aux causes possibles, elles sont de nature variable, quoique tenant surtout à la poursuite de la lutte contre l’inflation sous-jacente, (c’est-à-dire de l’inflation telle que mesurée par un indice élagué, en Suisse par exemple, des prix des produits alimentaires et saisonniers, de l’énergie et des carburants, pour ne représenter au final que 77% du panier initial de l’indices des prix à la consommation), inflation de base donc, jugée toujours trop élevée.

Mais cette persistance d’un renchérissement excessif n’est pas seule à être pointée du doigt. Si les perspectives conjoncturelles s’affadissent, c’est aussi, et peut-être surtout, que l’incertitude grandit partout sous l’effet des sursauts climatiques, des affrontements politiques et sociaux qui s’exacerbent dans une bonne partie du monde, voire des répercussions, ressenties jusqu’ici, des manœuvres criminelles menées en Ukraine et ailleurs par une Russie de plus en plus agressive.

À notre modeste échelle helvétique, les signes ne trompent pas. L’emploi se détériore* et les prix de l’immobilier s’orientent à la baisse (-12% en un an pour les immeubles collectifs), comme le corrobore l’OCSTAT genevois («Confirmation du fléchissement de l’activité sur le marché immobilier au deuxième trimestre 2023»). Retour à la normale après deux années de reprise voire d’euphorie pour certains, ou début d’une glissade plus sévère? Réponse peut-être au prochain trimestre.

Marian Stepczynski Journaliste et chroniqueur économique.

