Pharmaceutique – Novartis: un antipsoriasique validé en pédiatrie dans l'UE Commercialisé pour les adultes dans le monde entier, ce médicament a désormais le feu vert européen mais reste à la porte au Canada, au Japon et aux Etats-Unis.

Novartis a obtenu de la Commission européenne une autorisation de commercialisation de son Cosentyx contre le psoriasis en plaques modéré à sévère chez les enfants de six à 18 ans. La multinationale pharmaceutique rappelle que deux études cliniques avancées ont démontré l'efficacité de ce traitement sur la qualité de la peau, ainsi qu'un profil de risque favorable.

«L'impact du psoriasis chez l'enfant est bien plus profond que la peau et peut causer des troubles à vie», insiste Todd Fox, cité dans le communiqué diffusé lundi. La maladie génère en effet outre des démangeaisons et de la fatigue un sentiment de stigmatisation.

Largement approuvé contre le psoriasis chez l'adulte dans le monde, le Cosentyx n'est pas encore homologué en pédiatrie aux Etats-Unis, au Canada ou encore au Japon.

( ATS/NXP )