Swiatek et Gauff grimpent au classement Afficher plus

Iga Swiatek, sacrée à Adelaïde, a gagné trois places dans le classement WTA publié ce lundi, tandis que la prodige américaine Cori Gauff, demi-finaliste du même tournoi, fait un bond de 14 places.

Avec 3483 points, la Polonaise de 19 ans a grimpé à la 15e place, le meilleur classement de sa carrière. La tenante du titre à Roland-Garros est la seule du top 20 à avoir progressé.

À 16 ans, Coco Gauff continue de brûler les étapes. L’Américaine, demi-finaliste au tournoi australien, grimpe de 14 places et atteint elle aussi le meilleur classement de sa carrière: 38e avec 1632 pts.

Le classement mondial reste dominé par l’Australienne Ashleigh Barty (1re, 9186 pts), devant Naomi Osaka (2e, 7835 pts) et Simona Halep (3e, 7255). Du côté suisse, Belinda Bencic reste 12e (4255), tandis que Jil Teichmann a progressé de sept places pour occuper le 54e rang (1393). On trouve plus loin Stefanie Vögele (122e/648), Viktorija Golubic (130e/624), Leonie Küng (158e/472) et la Neuchâteloise Conny Perrin (266e/248).