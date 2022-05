Zverev miraculé aussi Afficher plus

Alexander Zverev (3e mondial) s’est imposé un marathon de 3h36 au 2e tour en remontant deux sets avant d’écarter l’Argentin Sebastian Baez (36e) 2-6, 4-6, 6-1, 6-2, 7-5, non sans avoir sauvé une balle de match. L’Allemand de 25 ans, finaliste à Madrid et demi-finaliste à Rome ces dernières semaines, affrontera l’Américain Brandon Nakashima (75e) pour tenter de se hisser en 8es de finale.

Le No 1 mondial Novak Djokovic est logiquement sorti vainqueur de son duel face au 38e mondial Alex Molcan, nouveau protégé de son entraîneur historique Marian Vajda, et décroche sans trop forcer son billet pour le 3e tour face au Slovène Aljaz Bedene (195e). «J’espère que c’est la première et la dernière fois que j’aurais à me retrouver face à Marian (Vajda)», a-t-il souri.