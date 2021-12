Tennis – Novak Djokovic salue le courage de la WTA La WTA a suspendu ses tournois féminins en Chine en soutien à la joueuse Peng Shuai. Une mesure saluée par plusieurs champions de la discipline, dont Novak Djokovic.

Novak Djokovic lors de son quart de finale de Coupe Davis, mercredi. AFP

Novak Djokovic a apporté mercredi son soutien «complet» à la décision de la WTA de suspendre ses tournois en Chine en soutien à Peng Shuai, qui a accusé d’abus sexuels un ancien haut dirigeant communiste de son pays avant de disparaître.

«Je soutiens complètement la position de la WTA parce que nous n’avons pas assez d’informations sur Peng Shuai et son bien-être», a déclaré le No 1 mondial en marge de la Coupe Davis. «Sa santé est de la plus haute importance pour le monde du tennis. Il ne s’agit pas forcément d’elle, ça pourrait être n’importe qui, un joueur ou une joueuse, quelque chose comme ça ne doit pas arriver.»

«Je pense que la position de la WTA est très audacieuse et très courageuse», a ajouté le joueur serbe.

Hommages

Billie Jean King, 12 fois championne du Grand Chelem en simple, a également salué la démarche.

«J’applaudis Steve Simon et la direction de la @WTA pour avoir pris une position forte sur la défense des droits de l’homme en Chine et dans le monde entier», a-t-elle tweeté.

Parmi les premières à réagir à cette décision du président de la WTA, la Tchèque Petra Kvitova avait tweeté un émoji applaudissant, tandis que la Française Alizé Cornet a écrit «Quel leader!»

L’ex-No 1 mondial Andy Roddick a souligné le risque pris par le patron de la WTA: «Bien agir est bien plus facile quand ça ne coûte rien. Respect.»

Calendrier à définir

Le président de la WTA Steve Simon a annoncé mercredi par communiqué «la suspension immédiate de tous les tournois WTA en Chine, y compris Hong Kong».

«En bonne conscience, je ne vois pas comment je peux demander à nos athlètes d’y participer à des tournois quand Peng Shuai n’est pas autorisée à communiquer librement et a, semble-t-il, subi des pressions pour revenir sur ses allégations d’abus sexuels», écrit-il.

Aucun tournoi WTA n’était prévu avant la fin de l’année et le calendrier 2022 n’a pas encore été publié.

Vidéos de médias

Peng Shuai, 35 ans, avait disparu quelques jours en novembre après avoir publié sur le réseau social chinois Weibo un long message dans lequel elle accusait l’ex-vice Premier ministre Zhang Gaoli, de 40 ans son aîné et retraité depuis, de l’avoir abusée sexuellement avant d’en faire sa maîtresse.

La jeune femme est réapparue le 21 novembre dans un restaurant de Pékin et lors d’un tournoi de tennis organisé dans la capitale chinoise, selon des vidéos publiées par des médias officiels.

«Même si nous savons maintenant où se trouve Peng, j’ai des doutes sérieux concernant le fait qu’elle soit libre, en sécurité et qu’elle ne soit pas soumise à la censure, à la coercition ni à l’intimidation», a affirmé mercredi Steve Simon, estimant que Pékin n’avait pas «agi de façon crédible».

Coupe Davis Afficher plus Novak Djokovic, en simple puis en double, a porté la Serbie vers les demi-finales de la Coupe Davis aux dépens du Kazakhstan, battu 2-1, mercredi à Madrid. La Serbie affrontera la Croatie de Marin Cilic pour une place en finale. L’autre demie opposera samedi l’Allemagne au vainqueur de Russie-Suède programmé jeudi.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.