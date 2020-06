Tennis – Novak Djokovic positif au coronavirus Via un communiqué, le Serbe a annoncé avoir été testé positif au Covid-19. Jérémy Santallo

AFP

Testé lundi dès son arrivée à Belgrade, lui qui revenait de Zadar (Croatie), avec tous les membres de sa famille et son team, Novak Djokovic a bel et bien contracté le coronavirus. Le Serbe ne présente toutefois aucune symptôme.

Via un communiqué publié mardi en tout début d'après-midi, on apprend que Jelena, sa femme, a aussi été testée positive, contrairement aux enfants. Les deux tourtereaux vont devoir observer une quatorzaine avant de refaire le test dans cinq jours. Organisateur de l'Adria Tour, le No 1 mondial est le quatrième cas confirmé parmi les joueurs après Grigor Dimitrov, Borna Coric et Viktor Troicki.

«On a organisé le tournoi au moment où le virus s'était affaibli, croyant que les conditions étaient réunies pour faire cet Adria Tour. Malheureusement, le virus est toujours présent, c'est une nouvelle réalité avec laquelle on apprend à vivre. Je suis désolé pour chaque personne infectée (...)», peut-on lire dans ce communiqué.

Chez les athlètes du circuit, l'heure est est la stupéfaction.