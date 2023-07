Wimbledon 2023 – Novak Djokovic lance parfaitement son tournoi Le Serbe n’a fait qu’une bouchée de l’Argentin Pedro Cachin 6-3, 6-3, 7-6 (7/4), lundi, au 1er tour de Wimbledon.

Novak Djokovic a expédié les affaires courantes lundi au 1er tour de Wimbledon. Getty Images

Novak Djokovic a parfaitement lancé sa quête d’un 24e titre du Grand Chelem pour égaler le record absolu de Margaret Court, en dominant sans trembler l’Argentin Pedro Cachin (68e) 6-3, 6-3, 7-6 (7/4), lundi au premier tour de Wimbledon.

«Il a très bien servi dans le troisième set, il a été très précis, et il était très compliqué de le breaker. Mais j’ai réussi à prendre le dessus dès le début du tie-break», a commenté le Serbe de 36 ans qui affrontera au prochain tour l’Australien Jordan Thompson (70e). Ce dernier s’est défait lundi de l’Américain Brandon Nakashima (55e) 2-6, 2-6, 6-4, 7-6 (7/4), 6-3.

Avec ce succès lundi, Djokovic a décroché une 29e victoire d’affilée à Wimbledon depuis sa défaite en quarts en 2017. Il est depuis invaincu avec quatre titres consécutifs. Un cinquième le 16 juillet lui permettrait d’égaler le record de huit titres à Wimbledon détenu par Roger Federer, à une longueur du record absolu de Martina Navratilova.

Contre Cachin, pour le match inaugural du tournoi sur le Centre Court, Djokovic a eu la partie à sa main.

Même la longue interruption de près d’une heure et demie pour fermer le toit à cause de la pluie n’a eu aucune incidence: ni sur le match – le temps de fermer et de sécher le gazon, le soleil était revenu et le toit a été rouvert pour la reprise après 90 minutes d’interruption – ni sur son issue.

Cachin a bien emmené le troisième set au tie-break et y a sauvé deux balles de match, mais pas de quoi stopper le Djoker.

«Normalement, il joue mieux sur des surfaces plus lentes, mais il a prouvé aujourd’hui qu’il était capable de bien jouer sur gazon», a souligné Djokovic.

«De mon côté, le premier match est toujours un peu piégeux parce que je ne joue pas de tournoi de préparation et le gazon est une surface complètement différente de la terre battue en termes de style de jeu, de tactique, et ça demande un peu plus de temps d’adaptation», a-t-il ajouté.

«J’ai bien réussi à le faire ces dernières années, et il n’y a pas de raison de penser que je ne pourrai pas le refaire. Mais je prends les matches les uns après les autres en espérant que mon niveau s’élèvera au fur et à mesure», a-t-il conclu.

AFP

