Éditorial - Novak Djokovic et la loi d’exception

Si, dans un peu moins de trois semaines, Novak Djokovic se promène sur la plage de Melbourne avec, dans les bras, une dixième coupe, et sur le front, l’étiquette du «plus grand joueur de tous les temps», riche de 21 titres du Grand Chelem et seul sur son Olympe, il le devra au bandeau qui couvre traditionnellement les yeux de la justice.

La procédure judiciaire s’est contentée d’examiner la légalité de la décision gouvernementale, à savoir l’annulation du visa de Monsieur Djokovic. Elle préfère la lettre à l’esprit de la loi.

Car le doute subsiste: comment ne pas admirer la concordance fantastique d’un coronavirus et d’un agenda? Pile à un mois de l’Open d’Australie, alors qu’un joueur refusait tout vaccin, ne voilà-t-il pas qu’une infection le sauve de la piqûre abhorrée? C’était le 16 décembre 2021.

Le 17, cet homme, pourtant infecté, pourtant contagieux, se promène parmi une trentaine d’enfants: il ne porte pas de masque, il pose sur la photo de famille, où les gestes barrières ne sont pas de mise. Lorsqu’on évoque devant le clan Djokovic – le père, la mère, le frère, la bru – le caractère irresponsable d’un tel comportement, la conférence de presse se termine illico.

Dans une ville, Melbourne, qui détient le record du monde du confinement (plus de 260 jours), Novak Djokovic s’est probablement arrogé un passe-droit qui sonne comme une insulte, quelqu’un a parlé de crachat, au visage des Australiens. Mais quand on est le No 1 mondial depuis 355 semaines, comment ne pas croire que les lois sont faites pour huit milliards d’êtres inférieurs?

