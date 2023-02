Festival à Yverdon – Nova Jazz sans fanfare mais en trompette Le festival met cette année le cuivre à l’honneur, l’occasion de prendre le souffle de trois instrumentistes du rendez-vous yverdonnois. Boris Senff

En haut: la trompettiste catalane Alba Careta. En bas: Matthieu Michel (à g.) et Yannick Barman (à dr.). Silvia Poch/Marius Affolter/DR

Dès jeudi, le festival Nova Jazz d’Yverdon-les-Bains met la trompette en lumière. Dans l’histoire du jazz, l’instrument a connu ses heures de gloire, notamment pour des solistes portant la mélodie dans le tumulte d’un ensemble grâce à la brillance de ses sonorités. Le bop, le cool jazz et toutes les variations imaginées par Miles Davis, l’un des plus grands héros de ce cuivre, l’ont encore magnifiée même si, dans l’imaginaire collectif, sa place centrale revenait de plus en plus souvent au saxophone, malgré des Enrico Rava ou Nils Petter Molvaer. Depuis une dizaine d’années, la trompette revient au-devant de la scène, grâce à des musiciens comme Avishai Cohen, Ambrose Akinmusire, Christian Scott, mais aussi grâce à des femmes, comme la Française Airelle Besson. Quels sont les parcours des trompettistes d’aujourd’hui? Réponses de trois artistes programmés à Nova Jazz en cette fin de semaine.