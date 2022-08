Pétrole iranien – Nouvelles sanctions de Washington contre Téhéran Les Etats-Unis veulent empêcher l’Iran de vendre son or noir.

Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken le 1er août 2022 . KEYSTONE

Les Etats-Unis ont annoncé ce lundi de nouvelles sanctions pour empêcher l’Iran de vendre son pétrole. Ils ciblent cette fois des entreprises qui en transportent, dans un contexte d’échec depuis des mois des pourparlers entre les deux pays.

Ces sanctions visent «six entités facilitant les transactions illicites liées au pétrole iranien ainsi qu’aux produits pétroliers et pétrochimiques, principales sources de revenus du gouvernement iranien», indique le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken dans un communiqué.

Le secrétariat d’Etat américain cible ainsi les entreprises Pioneer Ship Management et Golden Warrior Shipping – et son navire, le Glory Harvest – pour avoir participé au transport et à la gestion logistique de pétrole iranien.

Plusieurs entreprises visées

Le Département du Trésor fait, lui, état de sanctions économiques à l’encontre de quatre autres entreprises, «utilisées par l’Iranian Gulf Petrochemical Industry Commercial (PGPICC), l’un des plus grands courtiers pétrochimiques du pays, pour faciliter la vente de dizaines de millions de dollars de pétrole et de produits pétrochimiques iraniens produits de l’Iran vers l’Asie de l’Est».

«PGPICC est une filiale du conglomérat pétrochimique iranien Persian Gulf Petrochemical Industry (PGPIC), qui représente la moitié du total des exportations pétrochimiques de l’Iran», précise-t-il dans un communiqué. PGPIC fait déjà l’objet de sanctions de la part de Washington.

Les quatre entreprises ciblées par le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC), du département du Trésor, sont Blue Cactus Heavy Equipment and Machinery Spare Parts Trading, Farwell Canyon HK Limited, Shekufei International Trading et PZNFR Trading Limite.

Le pari de la diplomatie

Antony Blinken a souligné que «les Etats-Unis ont tenté de poursuivre la voie de la diplomatie pour parvenir à un retour mutuel à la pleine mise en oeuvre du Plan d’action global conjoint (JCPOA)", l’accord international de 2015 prévoyant la limitation des activités nucléaires iraniennes en échange d’un allégement des sanctions internationales.

«Jusqu’à ce que l’Iran soit prêt à revenir à la pleine mise en oeuvre du JCPOA, nous continuerons d’utiliser les sanctions pour cibler les exportations de pétrole, de produits pétroliers et de produits pétrochimiques en provenance d’Iran», a-t-il averti.

Début 2021, le président Joe Biden avait fait le pari de négociations rapides pour ressusciter l’accord de 2015 sur le nucléaire iranien dont son prédécesseur républicain Donald Trump avait claqué la porte. Mais les tractations n’ont pas abouti et les tensions ont redoublé d’intensité.

ATS

