Brésil – Nouvelles manifestations antiracistes après la mort d’un homme noir Le décès de Joao Alberto, battu à mort jeudi soir par des agents de sécurité d’un supermarché Carrefour à Porto Alegre, continue de secouer le Brésil. Des rassemblements ont eu lieu dimanche dans plusieurs villes du pays.

Une centaine de manifestants se sont réunis à Rio de Janeiro dans un centre commercial où se trouve un de ces supermarchés Carrefour. (Photo d’archive) AFP

Plusieurs manifestations antiracistes ont eu lieu dimanche au Brésil devant des magasins du groupe Carrefour pour protester contre la mort d’un homme noir roué de coups jeudi par des vigiles blancs dans un supermarché à Porto Alegre.

À Rio de Janeiro, une centaine de manifestants étaient réunis dans un centre commercial où se trouve un de ces supermarchés du groupe français, ont constaté des journalistes de l’AFP.

D’autres manifestations ont rassemblé plusieurs dizaines de personnes réclamant le boycott de Carrefour, notamment à Salvador de Bahia (nord-est), ou à Santos (sud-est). D’autres rassemblements de ce type avaient eu lieu vendredi et samedi.

Sur les pancartes des manifestants à Rio, on pouvait lire «Carrefour assassin» ou «Les vies noires comptent», slogan du mouvement Black Lives Matter, qui a organisé les manifestations de masse après la mort de George Floyd, Américain noir mort sous le genou d’un policier blanc.

Tabassé à mort

Au Brésil, Joao Alberto Silveira Freitas, 40 ans, a été tabassé à mort jeudi soir par deux agents de sécurité blancs travaillant pour un sous-traitant d’un supermarché Carrefour à Porto Alegre (sud).

Les images insoutenables d’une vidéo montrant la victime frappée à coups de poing par un vigile sur le parking pendant que l’autre le tenait ont choqué le Brésil, qui célébrait vendredi le jour de la Conscience Noire.

Vendredi soir, dans une série de tweets en portugais, le PDG de Carrefour, Alexandre Bompard, a exprimé ses condoléances après cet «acte horrible» et estimé que les images étaient «insupportables».

Il a également demandé «une revue complète des actions de formation des salariés et des sous-traitants, en matière de sécurité, de respect de la diversité et des valeurs de respect et de refus de l’intolérance».

«Nous n’allons pas nous taire»

«Nous n’acceptons plus ces excuses, ils ont promis des mesures, mais on n’a encore rien vu», a dénoncé Djefferson Amadeus, de l’Institut de Défense du peuple noir, qui manifestait dimanche à Rio.

«Nous n’allons pas nous taire tant qu’on continue à tuer notre peuple, cela montre que le racisme est encore bien présent au Brésil, non seulement au supermarché, mais aussi dans les favelas (quartiers pauvres de Rio)», a renchéri Thais dos Santos, manifestante de 23 ans.

Samedi, le président d’extrême droite Jair Bolsonaro a critiqué les mouvements antiracistes, les accusant lors d’un discours au sommet virtuel du G20 de tenter d’importer au Brésil des «tensions qui ne font pas partie de son histoire».

AFP/NXP