Décès en France voisine – Nouvelle victime au massif du Mont-Blanc Un trentenaire a dévissé dans le couloir du Goûter et a fait une chute mortelle de près de 200 mètres. Il n’était pas encordé. Aurélie Toninato

Ces dernières semaines, plusieurs accidents mortels ont eu lieu sur le massif notamment côté Suisse, où la police régionale a constaté six décès en quatre jours. LMS

Le Mont-Blanc a fait une nouvelle victime. Ce mardi matin, un alpiniste trentenaire évoluant avec un groupe d’amateurs a été heurté par des pierres dévalant le couloir du Goûter, ce qui l’a fait dévisser.

Il est mort après avoir chuté de près de 200 mètres, indique le capitaine Guy Le Nevé, adjoint au commandant du peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de Haute-Savoie. «Il n’était pas encordé», précise-t-il.

Six décès en quatre jours

Selon 20minutes.fr, «ces dernières semaines, plusieurs accidents mortels ont eu lieu sur le massif notamment côté Suisse, où la police régionale a constaté six décès en quatre jours». Au total, ces deux derniers mois, le PGHM est intervenu près de 400 fois dans le département de la Haute-Savoie, où seize personnes ont trouvé la mort lors d’activités liées à la montagne – alpinisme, randonnées, parapente, etc. – contre dix à la même période l’an passé. Guy Le Nevé précise que les accidents mortels en alpinisme sont généralement liés à des chutes, pas à des imprudences manifestes. «D’ailleurs, les victimes sont des amateurs comme des professionnels.»

«Une partie des alpinistes brûlent les étapes alors qu’une telle ascension devrait être l’aboutissement d’un processus d’apprentissage.» Jean-Marc Peillex, maire de Saint-Gervais

Les raisons de cette hausse sont probablement multifactorielles, dont des conditions relativement bonnes en haute montagne, donc une fréquentation soutenue «et donc statistiquement, plus il y a d’alpinistes, plus le risque d’accidents augmente», pointe le capitaine.

Jean-Marc Peillex, maire de Saint-Gervais, ajoute la «surfréquentation d’un site devenu à la mode», l’instabilité de ce milieu naturel et le profil d’une partie des alpinistes «qui viennent faire le Mont-Blanc pour réaliser un exploit, mais qui connaissent peu la montagne, qui brûlent les étapes alors qu’une telle ascension devrait être l’aboutissement d’un processus d’apprentissage». Il estime également que «la gratuité des secours déresponsabilise certainement une partie des ascensionnistes».

Savoir renoncer

Guy Le Nevé confiait à 20minutes.fr constater une «explosion des sollicitations depuis la crise sanitaire liée à un pic d’intérêt. Une nouvelle population s’est tournée vers la montagne […] mais n’a pas forcément les codes et les habitudes des montagnards. […] Ce sont des gens qui peuvent être rapidement surpris par l’environnement et l’ensemble des difficultés qu’il génère.»

Pour tenter de limiter le danger, le capitaine rappelle la nécessité de bien préparer une course, entre équipement, forme physique et informations. «Et il faut savoir renoncer. La montagne sera encore là demain.»

Mesure de régulation

En 2020, un arrêté préfectoral de protection des habitats naturels avait rendu obligatoire la réservation des refuges, interdit le bivouac et le port de matériel autre que celui nécessaire à l’alpinisme. «C’est une mesure de régulation, pas une limitation, souligne Jean-Marc Peillex. Cela a permis de diviser de près de moitié le nombre d’alpinistes dans les refuges.»

D’autres mesures sont-elles envisagées? «On ne peut pas interdire l’accès au Mont-Blanc car lorsqu’on le rouvrirait, cela signifierait qu’il n’y aurait plus de risques, répond-il. Or, il n’y a jamais zéro risque. En revanche, on peut fermer les refuges. Cette mesure a déjà été utilisée plusieurs fois, notamment l’an dernier lorsqu’il y avait de grosses chutes de pierres. Cela permet de dissuader ceux qui n’arrivent pas à faire l’ascension en un jour.»

