Coronavirus en Suisse – Nouvelle variante du coronavirus découverte en Suisse La mutation de la nouvelle variante coronavirus a été détectée dans deux échantillons en Suisse. Il s’agit de deux résidents du Royaume-Uni. L’OFSP a alerté les cantons d’où proviennent ces échantillons.

La nouvelle variante du coronavirus provenant de Grande-Bretagne a été détectée en Suisse dans deux échantillons, sur des résidents du Royaume-Uni. KEYSTONE/PETER KLAUNZER

La nouvelle variante du coronavirus provenant de Grande-Bretagne a été détectée en Suisse dans deux échantillons. Il s’agit de résidents du Royaume-Uni, testés positifs en Suisse, a annoncé l’OFSP. Leur identité est connue et les cantons concernés ont été avertis.

Ces derniers jours, de nouvelles variantes du coronavirus ont été découvertes indépendamment l’une de l’autre au Royaume-Uni et en Afrique du Sud, rappelle l’Office fédéral de la santé publique jeudi soir dans un communiqué. Certains éléments indiquent que ces variantes sont nettement plus infectieuses et que le virus se propage beaucoup plus rapidement que la variante précédente du coronavirus.

Divers échantillons de personnes testées positives au coronavirus sont actuellement analysés par séquençage en vue d’une éventuelle mutation du virus. L’objectif est de déterminer si une personne avec un résultat positif est porteuse de la nouvelle variante.

La mutation a été détectée dans deux échantillons provenant de personnes testées positives. Il s’agit de résidents du Royaume-Uni, testés positifs au coronavirus en Suisse. Les échantillons ont été séquencés au Centre national de référence pour les maladies virales émergentes à Genève.

L’identité des personnes infectées est connue de l’OFSP. Les cantons d’où proviennent les échantillons ont été alertés de la possibilité que cette variante plus infectieuse y circule.

Un isolement confirmé

L’OFSP part du principe que les personnes testées positives sont en isolement. Un canton l’a déjà confirmé pour l’une des deux personnes. Les personnes-contacts sont en quarantaine. Un deuxième canton est en train de contacter la personne concernée.

Mercredi, l’OFSP a envoyé un SMS aux Britanniques et aux ressortissants d’Afrique du Sud en Suisse pour les informer des règles sur le coronavirus qui s’appliquent à eux. Le message les informait que tous les voyageurs en provenance du Royaume-Uni ou d’Afrique du Sud arrivés en Suisse le 14 décembre ou après doivent être mis en quarantaine pendant dix jours.

ATS/NXP