Démission au MAH – Nouvelle secousse pour le Musée d’art et d’histoire

Les employés qu’on croise dans les couloirs de l’administration du Musée d’art et d’histoire (MAH) rasent les murs, tête basse. Ceux qu’on aperçoit dans la rue aux abords du bâtiment de la rue Charles-Galland changent de trottoir. Encore une nouvelle secousse que personne n’ose commenter… Christian Rümelin s’en va. Le conservateur en chef, responsable depuis quatorze ans du Cabinet d’art graphiques, à la promenade du Pin, a donné sa démission en septembre et quittera ses fonctions d’ici à la fin de l’année.

«Lorsqu’on est content, on ne cherche pas ailleurs.» Christian Rümelin, conservateur au Musée d’art et d’histoire

Cap sur l’Allemagne, et sur «une institution qui lui permettra de faire de la recherche». «Je m’en suis assuré, déclare l’intéressé, car c’est l’une des missions principales d’un musée, une obligation à mes yeux.» Cela tombe sous le sens. Le MAH n’offre-t-il pas de défis intellectuels à son conservateur? «Plus suffisamment», répond laconiquement Christian Rümelin, qui avoue «ne pas se reconnaître dans la nouvelle orientation du musée».

Politique contestée

Une fois encore, c’est la politique du nouveau directeur, Marc-Olivier Wahler, qui est mise en cause (comme nous vous le révélions en juillet dernier). «Le MAH n’est pas un Centre d’art contemporain, mais un musée patrimonial avec des collections à conserver, étudier, mettre en valeur et exposer pour les rendre accessibles aux différents publics», voilà la critique qui revient en boucle depuis dix-huit mois. Et qui se fait plus vive car le temps presse: en fonction depuis bientôt deux ans, Marc-Olivier Wahler doit être confirmé à son poste en novembre par Sami Kanaan, conseiller administratif à la tête de la Culture en Ville de Genève, qui n’a jusqu’ici fait que réitérer sa confiance en son «poulain».

Christian Rümelin ne s’en est pas caché lorsque la décision a été prise: «Fermer la promenade du Pin ne m’a pas plu. Je tiens profondément au rayonnement de l’institution pour laquelle j’ai travaillé tant d’années.» Et transformer le Cabinet d’arts graphiques en café, comme l’idée en a été émise, doit paraître une aberration à celui qui, depuis 2007, mettait tout son zèle à gérer cet espace muséal d’exception. Ajoutons à cela le manque de moyens offerts aux conservateurs pour monter des expositions de qualité et la confiance insuffisante qu’on place en eux, et l’on aboutit à la démission de Christian Rümelin et, selon nos sources, à trois arrêts maladie de longue durée parmi les collaborateurs de haut niveau du MAH.

Sobrement, le conservateur en chef glisse: «Lorsqu’on est content, on ne cherche pas ailleurs et l’on reste sourd aux sollicitations. Et puis j’ai 50 ans, c’est le dernier moment pour relever un nouveau défi. Mais je peux vous dire que je suis loin de partir le cœur léger.» Le défi du MAH sera de résister aux séismes à répétition de magnitudes diverses qui le secouent depuis des années.

