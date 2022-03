Multisports – Nouvelles sanctions contre la Russie et ses sportifs L’invasion en Ukraine continue d’avoir de lourdes conséquences sur le sport professionnel russe, qui s’est notamment vu retirer l’organisation du Mondial de volley.

L’organisation du Mondial 2022 masculin de volleyball, prévu en août et septembre, a été retirée à la Russie en raison de la guerre en Ukraine, a annoncé mardi la Fédération internationale (FIVB).

Respectivement championnes olympique et du monde, la France et la Pologne avaient annoncé le week-end dernier leur intention de boycotter cet événement s’il devait être maintenu en Russie. Le nouveau pays-hôte doit être annoncé ultérieurement, précise la FIVB.

Patineurs russes exclus

Au même moment, les patineurs russes et bélarusses ont été déclarés persona non grata de toutes les compétitions de patinage, a annoncé mardi l’Union internationale de patinage (ISU) dans un communiqué, une mesure prise «avec effet immédiat et jusqu’à nouvel ordre».

La Russie est une nation majeure du patinage artistique, où elle a obtenu six médailles dont deux en or aux Jeux de Pékin le mois dernier. Les épreuves de patinage de vitesse et de short-track sont aussi concernées par cette mesure de l’ISU.

Pas de Coupe du monde

Ces décisions sont un nouveau coup dur pour le sport russe et surviennent notamment après l’exclusion du pays des barrages pour le prochain Mondial de football, en fin d’année au Qatar.

D’habitude plutôt enclin à rester à l’écart de la politique, le Comité international olympique (CIO) a recommandé lundi de bannir Russes et Bélarusses des compétitions sportives.

Dans le ski, le biathlon, le hockey, la Formule 1, mais aussi le rugby, la boxe, la natation ou le badminton, les mesures de bannissement des sportifs russes et bélarusses, mais aussi d’annulation de compétitions ou de ruptures de contrats de sponsoring se multiplient depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, jeudi dernier.

