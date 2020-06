Programmation – Nouvelle saison théâtrale genevoise: comment s’y retrouver Les normes sanitaires ont eu raison des rituelles présentations de saison. Harmonisation des données pour s’orienter dans une offre théâtrale en ordre dispersé. Katia Berger

D’ordinaire, le temps des cerises s’accompagne de celui des présentations de saison. Le public prend connaissance des programmations, plus mûres et appétissantes les unes que les autres, puis se rue d’un clic sur les billetteries en ligne impatientes de cracher des abonnements. Spectateurs, artistes et institutions savent où ils vont et avancent d’un pied sûr. Mais un ver, comment l’ignorer, s’est logé dans l’organisme. À cause de la longue suspension des répétitions et des représentations, à cause des incertitudes qui planent sur les règles de sécurité et à cause des manques à gagner dus à l’inactivité forcée, rien de tel n’a lieu en ce printemps, que les arts vivants peuvent bien appeler maudit.