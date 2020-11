Les salons à nouveau ouverts – Nouvelle ruée sur les coiffeurs à Genève Samedi matin, les patrons et leurs clients se sont retrouvés après trois semaines de fermeture. Reportage entre réconfort et inquiétudes. Fedele Mendicino

À Plainpalais, chez Votre Salon Messieurs, Nadine lave les cheveux de Charles pendant que Michelle s’occupe de la coupe d’Ambroise. Magali Girardin Maurizio Iacono rince les cheuveux de Beatrice au salon Factory Coiffeurs à Carouge. Magali Girardin Chez Parallèles en Vielle-Ville Alex attaque à la tondeuse la tignasse de Raphaël pendant que son frère (Arthur) et son père (Flavio) attendent leur tour. Magali Girardin 1 / 3

«Il y a trois semaines juste avant de fermer à cause du COVID, on était complet, se souvient Nadine. Tout comme ce samedi, premier jour d’ouverture après trois semaines.» Il est 8h45 à Plainpalais, la patronne de «Votre Salon Messieurs» sait que la journée va être longue. Depuis mercredi, jour de l’annonce de la réouverture des salons de coiffure par le Conseil d’Etat, le téléphone de Nadine s’affole. «On a du boulot, je refuse du monde, mais on respire enfin.»

Cinq minutes avant le coup d’envoi, Charles, son plus fidèle client, ouvre la porte du commerce et lâche un libérateur: «Vous êtes mon premier grand rendez-vous de la semaine, quel plaisir!» Le plaisir a beau être partagé, la coiffeuse demande tout de même au chaleureux retraité de remonter un peu son masque sur le nez. Elle l’installe sur un des deux sièges. «On désinfecte tout. Y compris les poignées de portes et les bras des fauteuils. Y a que les cheveux qu’on ne passe pas au désinfectant.»