La commission mixte de l’accord sur le nucléaire iranien se réunira à nouveau à Vienne la semaine prochaine pour préparer le retour des États-Unis, ont annoncé vendredi les services du chef de la diplomatie de l’UE Josep Borrell.

Une nouvelle session de cette commission sera organisée «la semaine prochaine» dans la capitale autrichienne, souligne un communiqué publié à l’issue d’une réunion de cette instance en visioconférence.

Ce prochain rendez-vous a pour but d'«identifier clairement les mesures de levée des sanctions et la mise en œuvre de l’accord nucléaire. Dans ce contexte, le coordinateur (Josep Borrell) intensifiera également les contacts séparés à Vienne avec tous les participants au JCPOA (le Plan d’action global commun conclu en 2015, ndlr) et les États-Unis», est-il précisé.

Réunion positive

Vendredi, la réunion de la commission mixte a été présidée, au nom du Haut Représentant de l’UE Josep Borrell, par le Secrétaire général adjoint du Service d’actions extérieures de l’UE Enrique Mora. Elle a été suivie par des représentants de la Chine, de la France, de l’Allemagne, de la Russie, du Royaume-Uni et de l’Iran au niveau des ministres adjoints des Affaires étrangères ou des directeurs politiques, précise le communiqué.

«La réunion d’aujourd’hui a été positive. Nous nous réunirons à nouveau à Vienne la semaine prochaine. Un travail substantiel nous attend pour une occasion clé de redonner vie au JCPOA», a déclaré Enrique Mora dans un message sur son compte Twitter.

«Les participants ont discuté de la perspective d’un retour complet des États-Unis dans le cadre du JCPOA et ont souligné leur volonté d’aborder cette question de manière positive dans un effort conjoint», indique encore le communiqué.

«Les participants ont également souligné leur engagement à préserver le JCPOA et ont discuté des modalités pour assurer le retour à sa mise en oeuvre complète et effective», ajoute-t-il.

Retour des États-Unis?

Josep Borrell coordonne les travaux de la commission mixte du JCPOA et a mené un intense travail diplomatique avant d’organiser cette réunion. Il espère réunir rapidement tous les acteurs autour de la table de négociation.

Les États-Unis de Joe Biden sont prêts à rejoindre à nouveau cet accord, mais à la condition que Téhéran revienne au préalable au respect des engagements dont il a commencé à s’affranchir en riposte aux sanctions décidées par le président Donald Trump (2017-2021).

L’Iran est pour sa part prêt à revenir au respect complet de ce texte, à condition que Washington lève d’abord ses sanctions «dans les faits».

