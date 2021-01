Ski de fond – Nouvelle razzia russe sur le Tour de ski Alexander Bolshunov s’est promené, ses compatriotes ont trusté les places suivantes à Toblach. Chez les dames, victoire russe également avec le succès au sprint de Yulia Stupak. Renaud Tschoumy

Alexander Bolshunov possède plus de deux minutes d’avance au classement général provisoire du Tour de Ski. Getty Images

Les Russes continuent à se promener sur le Tour de Ski. Ce mercredi à Toblach (Italie), ils ont trusté les cinq premières places de la poursuite 15 kilomètres disputée en style classique. Et si le Français Maurice Manificat ne s’était pas immiscé à la 6e place, ils auraient même occupé les huit premiers rangs de la course!

Un homme s’est nettement détaché du lot: Alexander Bolshunov, vainqueur avec respectivement 55’’5 et 55’’6 d’avance sur ses compatriotes Ivan Yakimushkin et Evgeniy Belov. Le leader de ce Tour de Ski a donc creusé l’écart sur ses poursuivants: au classement général provisoire, il compte désormais 2’06’’ d’avance sur son compatriote Artem Maltsev (8e ce mercredi) et 2’09’’ sur Manificat.

Côté suisse, Dario Cologna a pris la 17e place de ce 15 km, à 2’15’’2 du vainqueur. On trouve plus loin Beda Klee (26e à 3’23’’0), Jonas Baumann (35e à 4’01’’8) et le Valaisan Candide Pralong (43e à 4’26’’7). Au général, Cologna occupe la septième place, à 3’50’’ de Bolshunov. Klee est 28e (+7’06’’), Baumann 32e (+7’28’’) et Pralong 33e (+7’33’’).

Dames: Jessie Diggins tient le coup

Du côté féminin, c’était aussi la fête côté russe. Yulia Stupak a en effet remporté la poursuite disputée sur 10 km (style classique). Elle s’est imposée au sprint, devançant la Suédoise Ebba Abdersson de 0’’7 et l’Américaine Jessie Diggins de 0’’8. Autre Américaine, Rosie Brennan a terminé à la quatrième place, à 17’’3 de la gagnante du jour.

Au classement général du Tour de Ski, Diggins mène toujours le bal. Elle précède sa compatriote Brennan de 22 secondes, Stupak de 58 secondes et la Suédoise Frida Karlsson de 1’’29.

Du côté suisse, Nadine Fähndrich a pris la 16e place de ce 10km, à 1’38’’9 de Stupak. Laurien Van der Graaff a terminé plus attardée (30e à 3’16’’6). Au général, Fähndrich pointe à la 12e place avec un retard de 3’06’’. Van der Graaff est 40e à 9’20’’.