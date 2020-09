États-Unis – Nouvelle proposition démocrate de plan d’aide économique Les démocrates, qui ont revu à la baisse leur proposition, espèrent ainsi que les républicains vont accepter de négocier après des mois de surplace.

Nancy Pelosi estime que ce nouveau plan «fournit les ressources absolument nécessaires pour protéger les vies, les revenus et notre démocratie ces prochains mois». AFP

Les démocrates ont présenté lundi au Congrès un plan d’aide de 2200 milliards de dollars (2033 milliards de francs) à l’économie américaine frappée par la pandémie de Covid-19, ôtant plus de 1000 milliards (924 milliards de francs) à une première proposition dans l’espoir de convaincre les républicains après des mois de surplace.

Dans un Congrès profondément divisé à l’approche des élections présidentielle et parlementaires du 3 novembre, les chances de parvenir à un accord se sont largement amoindries. Mais la présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, et le secrétaire au Trésor de Donald Trump, Steven Mnuchin, semblent prêts à un nouveau round de négociations.

Tous deux se sont entretenus brièvement lundi soir par téléphone après la présentation du nouveau texte démocrate, et «sont d’accord pour se parler de nouveau demain matin», selon le chef adjoint de cabinet de la démocrate, Drew Hammill.

Une première version à 3400 milliards

Ce nouveau plan «fournit les ressources absolument nécessaires pour protéger les vies, les revenus et notre démocratie ces prochains mois», a écrit Nancy Pelosi à son groupe parlementaire, juste avant cet appel. «Il inclut de nouveaux financements pour empêcher une catastrophe pour les écoles, les petites entreprises, les restaurants, les salles de spectacle, les employés du secteur aérien et les autres», a-t-elle énuméré. Ce plan «nous sert de proposition aux républicains pour qu’ils négocient, afin de répondre à la catastrophe sanitaire et économique dans notre pays», a-t-elle souligné.

Les démocrates avaient approuvé en mai à la Chambre, où ils détiennent la majorité, une première version titanesque de ce plan d’aide («Heroes Act») qui s’élevait à l’époque à 3400 milliards de dollars (3142 milliards de francs). Après avoir préconisé une «pause» dans les mesures de soutien à l’économie en mai, les républicains avaient entamé cet été de nouvelles négociations mais avaient refusé de débourser plus de 1000 milliards de dollars.

Fin mars, peu après la soudaine paralysie de l’économie américaine, brusquement frappée par la pandémie, républicains et démocrates avaient adopté à la quasi-unanimité un plan historique de 2200 milliards de dollars. Il incluait des fonds pour les PME, un moratoire pour empêcher les expulsions et une aide de 600 dollars (555 francs) par semaine pour les chômeurs, et avait été complété par 500 milliards de dollars (462 milliards de francs) de nouvelles mesures fin avril.

AFP/NXP