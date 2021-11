Votations du 28 novembre – Nouvelle gouvernance en vue pour les petites communes Le peuple décidera s’il veut supprimer le système des adjoints au maire. Caroline Zumbach

Le conseiller d'Etat Thierry Apothéloz. LAURENT GUIRAUD

Dans les petites communes de moins de 3000 habitants, le maire est roi. Deux adjoints le secondent sans avoir le pouvoir d’engager officiellement la Commune. Cette organisation pourrait disparaître à la fin de cette législature pour laisser la place à un collège composé de trois conseillers administratifs aux responsabilités et pouvoirs équivalents.

C’est le but de la nouvelle loi constitutionnelle qui sera soumise au peuple le 28 novembre. Cette dernière vise à moderniser le système actuel et à harmoniser le régime entre les différentes entités communales, qui seraient alors toutes dirigées par le Conseil administratif, à l’exception des communes de plus de 50’000 habitants.