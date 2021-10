Le nombre de cas repart à la hausse – Pourquoi Genève connaît une nouvelle flambée de Covid-19 La semaine dernière en Suisse, le nombre d’infections a augmenté de 22,4%. Le canton de Genève est particulièrement touché. Explications. Emilien Ghidoni

Malgré les masques et la vaccination, les cas de Covid-19 augmentent. LUCIEN FORTUNATI

Le virus est de retour. Depuis un mois, on le croyait moribond, avec une baisse du nombre de cas. Les chiffres de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) de la semaine dernière nous prouvent le contraire. Du 13 au 20 octobre, la Suisse a connu une hausse du nombre de contaminations de 22,4%. Genève se place bien au-dessus de la moyenne avec une augmentation de 42%. Le taux de reproduction se situe à 1,24. Cela signifie que le virus circule de plus en plus. Comment expliquer ce pic?

Delta et froid font bon ménage

C’est la faute de la météo, selon les experts. Avec les températures en baisse, les gens passent davantage de temps à l’intérieur. Or, le niveau d’infectiosité du variant Delta est très élevé, surtout en milieu fermé. Comparé au variant Alpha, plus répandu au début de la pandémie, le Delta serait 60% plus contagieux. Aujourd’hui, il est responsable de toutes les nouvelles infections en Suisse.