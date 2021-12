Gestion des déchets – Nouvelle filière de tri à Carouge Un projet pilote est mené dans les tours. Caroline Zumbach

D es containers orange pouvant accueillir dans le même contenant le fer - blanc, l’alu, le verre et les emballages T etra P ak ont été ajoutés aux infrastructures de collecte des déchets déjà en place en bas des tours. FRANK MENTHA

«En vrac dans le bac». Voici le nom du projet pilote mené depuis un mois et demi aux tours de Carouge. Ce projet, porté par la voirie de la Ville de Carouge en collaboration avec les SIG, la Fondation immobilière municipale et le Service de géologie, sols et déchets du Canton (Gesdec), vise à favoriser le tri et à diminuer la part des déchets incinérés.