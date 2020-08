Nouvelle équipe pour un Livre sur les quais masqué et revisité

Morceaux choisis Afficher plus

Une soirée pour imaginer demain

La soirée d’ouverture, organisée à la scène en plein air La Coquette, dessinera le futur au fil de performances. Dix auteurs, les Français Isabelle Carré et Mathieu Malzieu, et huit Romands dont Laurence Boissier, Elisa Shua Dusapin, Daniel de Roulet ou Anne-Sophie Subilia, liront un texte inédit sur le monde d’après. La performance sera illustrée en direct par Tom Tirabosco, et accompagnée en musique par Michael Borcard et Guillaume Pi. (La Coquette, ve 18h).

La condition féminine

Avec «Fille», Camille Laurens donne le ton d’une édition qui fera la part belle aux réflexions liées à la place de la femme dans la société. Pour sa carte blanche, la présidente d’honneur s’entretiendra ainsi avec Lola Lafon sur le thème «Au féminin majuscule». Dans «Chavirer», la jeune auteure thématise la prédation masculine. (En croisière sa à 15h45). Martial Poirson s’est penché sur les destins féminins d’exception dans «Combattantes». Il évoquera l’engagement avec Djaïli Amadou Amal, l’une des plus importantes écrivaines du Cameroun. Publiée pour la première fois en France avec «Les impatientes», elle y dénonce la condition des femmes dans son pays, entre mariage forcé, viol conjugal et polygamie. (Château de Morges, di 13h30)

L’éditeur invité

Fondées en 1976 par le sociologue et militant Michel Glardon, les Éditions d’En Bas ont publié des récits de vie, ont fait entendre des voix singulières… et évoquent déjà le virus avec «Tumulte postcorona. Les crises, en sortir et bifurquer», de Dominique Bourg, Sophie Swaton et Raphaël Mahaim (en croisière di à 14h05). Autre axe investi par la maison: la traduction. Il en sera question avec l’écrivaine née à Moscou Marina Skalova et ses «Silences d’exils» (château de Morges, sa 16h30) ou avec Andréas Becker pour «La Castration». Né en Allemagne, il s’exprime dans un français retravaillé comme matière brute, un langage surprenant (Grenier bernois, ve 16h30).

L’environnement

Autre grand thème de cette édition, l’homme et son environnement. Serge Joncour, qui retrace trente ans d’histoire française entre progrès et catastrophes successives dans «La nature humaine», conversera avec Alexis Jenni, qui s’est penché sur le destin de John Muir, fondateur des parcs nationaux américains, et Pierre Ducrozet, qui s’interroge sur l’écriture des enjeux contemporains (en croisière di à 12h30). De même Antoinette Rychner, dont le roman d’anticipation «Après le monde» a marqué les esprits, sera en discussion avec Yves

Citton, auteur de «Génération collapsonautes» (Casino, sa 14h).

Quand Coe rencontre Beigbeder

Virus oblige, le romancier est l’un des seuls invités à ne pas venir de Suisse ou de France. Auteur majeur de la littérature anglaise contemporaine, à qui l’on doit notamment «Testament à l’anglaise», Jonathan Coe poursuit la saga de la famille Trotter de «Bienvenue au club» et du «Cercle fermé», avec «Le cœur de l’Angleterre», où il interroge la politique des années 2010 jusqu’au brexit. En conversation en anglais (Grenier bernois, di 16h30), il partira aussi en croisière en français sur le thème «Le monde tel qu’il va» avec Frédéric Beigbeder, qui vient pour la première fois au festival, avec son livre vitriolé «L’homme qui pleure de rire» (sa à 14h10)..

Mais encore…

Polar: le genre n’est pas oublié avec la croisière «La voix des pros» réunissant l’avocate Hannelore Cayre, le procureur Nicolas Feuz et le commissaire Fabien Benoit (sa 14h10).

Santé: incontournable, le thème se répercutera sur les ondes dans «Egosystème», avec les médecins Didier Pittet et Francis Waldvogel (Studio RTS, sa 13h). Les mêmes échangeront en croisière avec le journaliste et écrivain français Sébastien Spitzer, auteur de «La fièvre» (sa 15h45).



Jeunesse: il y en aura aussi pour les enfants, avec Christine Pompéï (Bibliothèque municipale jeunesse, sa 17h) et dans «Brouhaha» (Studio RTS, di 15h), avec Albertine et Germano Zullo (sa 13h30, Bibliothèque municipale jeunesse) ou la conteuse Muriel Bloch, qui proposera des contes africains accompagnés de musique (La Coquette, sa 11h).