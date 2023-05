Exposition genevoise aux Terreaux-du-Temple – Nouvelle école du Mervelet: un bureau parisien remporte le concours Dès la rentrée 2028, le nouvel aménagement offrira aux enfants du quartier un groupe scolaire et des équipements parascolaires. Fedele Mendicino

Les conseillères administratives Frédérique Perler et Christina Kitsos entourées des lauréats du concours. Manuelle Pasquali

Dès la rentrée 2028, la nouvelle école du Mervelet offrira aux élèves de 4 à 12 ans du quartier un groupe scolaire de 18 à 20 classes et des équipements parascolaires. L’ensemble comportera un centre médico-pédagogique et des locaux communs mutualisés seront mis à disposition des habitants et des associations sportives et culturelles du secteur. Un jardin-préau avec des installations de jeu verra aussi le jour.

«C’est le projet SCALA, du bureau d’architecture parisien Daphné Karaiskaki Architecture, qui a été sélectionné.» Ville de Genève

La Ville de Genève annonce ce mardi que le lauréat du concours pour la construction de ce groupe scolaire et pour la rénovation et la réaffectation de deux villas du quartier est connu: «C’est le projet SCALA, du bureau d’architecture parisien Daphné Karaiskaki Architecture, qui a été sélectionné.»

Visite commentée

L’ensemble des projets sera exposé au Forum Faubourg jusqu’au 13 mai. Une visite commentée par le lauréat aura lieu jeudi 4 mai de 12 h 30 à 13 h 30.

Inscriptions par e-mail: forum.faubourg@ville-ge.ch. Forum Faubourg, rue des Terreaux-du-Temple 6. Du lundi au samedi de 11 h à 18 h – jeudi de 11 h à 20 h

