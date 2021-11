Cybercriminalité dans le canton de Vaud – Nouvelle cyberattaque: une dizaine de communes touchées Après Rolle et Montreux, les pirates informatiques agressent des communes, cette fois dans la région de Morges. Sans aucun dommage. Dominique Botti DÉVELOPPEMENT SUIT

Le canton de Vaud est a de nouveau été la cible de pirates informatiques. KEYSTONE

Les hackers apprécient la Suisse. Particulièrement le canton de Vaud. Après Rolle et Montreux, c’est au tour de la région morgienne d’être touchée. Le 10 octobre 2021, les pirates ont tenté de rentrer par effraction dans le système informatique de GRF Sociétés fiducaire SA, une importante fiduciaire morgienne qui travaille pour le compte d’autorités publiques. Les données (bourse communale, etc.) d’une douzaine de communes et collectivités publiques ont été menacées. La fiduciaire déclare que son prestataire informatique a parfaitement réagi. Ce qui a permis d’éviter tout dommage.