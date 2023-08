Nouvelle collaboration en Suisse – Un partenariat réunissant prévoyance santé et prévoyance financière Il est désormais possible de recevoir des conseils concernant Sanitas et PostFinance au cours d’un seul et même entretien, dans 34 succursales de cette dernière.

Sanitas et PostFinance proposent désormais à leur clientèle des conseils en matière de prévoyance santé, ainsi que des prestations financières et de prévoyance au cours d’un même entretien.

Afin d’offrir une expérience de conseil encore meilleure et d’améliorer la convivialité, Sanitas et PostFinance n’ont de cesse de développer leurs coopérations avec des partenariats solides, qui mettent l’accent sur l’innovation.

Une collaboration sur toute la Suisse

Un modèle de conseil commun existe déjà dans dix filiales de PostFinance. Un concept shop-in-shop inédit permet aux deux entreprises de se concentrer systématiquement sur les besoins de leur clientèle et de lui offrir le meilleur service possible. Les expériences faites jusqu’à présent sont très positives, le thème de la prévoyance santé suscitant un grand intérêt auprès des client-es de PostFinance.

La collaboration s’étend désormais à toute la Suisse. Dès à présent, des entretiens-conseil en matière de planification financière et de prévoyance, mais aussi de prévoyance santé, sont proposés dans 34 succursales de PostFinance.

«Solutions simples, innovantes et numériques»

«L’offre d’assurance maladie s’intègre parfaitement dans le conseil global de PostFinance et facilite le quotidien des clientes et des clients en abordant les questions financières dans leur ensemble. En choisissant Sanitas, nous avons opté pour une partenaire santé solide, présente dans toute la Suisse. Ensemble, nous nous engageons en faveur de solutions simples, innovantes et numériques», se réjouit Sandra Lienhart, Chief Business Unit Officer Retail Banking chez PostFinance.

Kaspar Trachsel, chef Distribution et Marketing chez Sanitas, ajoute: «Le partenariat avec PostFinance souligne notre ambition d’offrir à notre clientèle des solutions adaptées à chaque situation. En associant la prévoyance santé à la prévoyance et à la planification financière, les conseillers et conseillères de PostFinance et de Sanitas créent ensemble une nouvelle expérience de conseil.»

