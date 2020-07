Justice – Nouvelle arnaque «marseillaise» au bancomat: 27 mois de prison Le prévenu a sévi à Genève, sur la Côte vaudoise et en Suisse alémanique. Fedele Mendicino

Photo d’illustration. CHRISTIAN BEUTLER

Les arnaques au bancomat se suivent et se ressemblent. Elles sont souvent le fait de malfrats marseillais qui convoitent les distributeurs de billets suisses et leur limite de retraits supérieure à la France. Ce printemps, nous relations le cas d’un Phocéen condamné pour avoir avoir soutiré 70’000 francs à des aînés. En juin, un autre individu, également originaire du chef-lieu des Bouches-du-Rhône, a été condamné à 27 mois de prison pour un butin de quelque 60’000 francs constitué en 2013 et en 2016 à Genève (Champel, Eaux-Vives, Versoix) mais aussi dans le canton de Vaud (Mies, Coppet, Renens, Lausanne) puis en Suisse alémanique (Zurich, Bâle).