Lausanne – Nouvelle alerte à la bombe à l’École professionnelle Les élèves ont été renvoyés chez eux. Une première alerte avait eu lieu il y a deux semaines. Mathieu Signorell DÉVELOPPEMENT SUIT

La police a reçu l’alarme aux alentours de 9 heures. Les étudiants ont été évacués. DR

C’est la seconde alerte à la bombe en un peu plus de trois semaines pour l’École professionnelle et commerciale de Lausanne (EPCL). Les élèves ont été renvoyés chez eux ce vendredi matin et la police est sur place.

«Nous sommes sur un scénario similaire à la première alerte. Nous avons reçu l’alarme vers 9 h 30. Nos équipes sont sur place en ce moment et les évacuations sont en cours», explique Sébastien Jost, porte-parole de la police municipale de Lausanne.

Pas d’inquiétude en tout cas du côté des étudiants. «Il n’y a pas eu d’alarme dans toute l’école, mais une enseignante est venue nous chercher en classe vers 10 heures pour nous faire sortir, explique une élève. Il n’y a eu aucune panique. L’école est terminée pour aujourd’hui, mais pas le travail!»