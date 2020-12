Suisse – Nouvel horaire CFF: mise en service du tunnel du Ceneri Dès dimanche, les usagers des CFF auront un nouvel horaire. Des améliorations en trafic voyageurs sont aussi prévues.

Le nouvel horaire 2021 des CFF entrera en vigueur dimanche. Archives/Keystone

Le nouvel horaire 2021 des CFF entrera en vigueur dimanche. La mise en service du tunnel de base du Ceneri doit permettre notamment d’augmenter les capacités ferroviaires en trafic marchandises. Le tunnel, inauguré le 4 septembre, marque l’achèvement de la Nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes (NLFA) au terme de 28 ans de travaux. L’ouvrage est constitué d’un corridor de quatre mètres.

Des améliorations en trafic voyageurs sont aussi prévues. Avec le tunnel de base du Ceneri, les temps de parcours seront réduits entre la Suisse romande et le Tessin, ont communiqué mercredi les CFF. Le trajet Lausanne–Lugano durera 04h14, soit 18 minutes de moins, tandis que le parcours Neuchâtel–Lugano passera de 4 heures à 03h32 en 2021.

Depuis jeudi, les liaisons transfrontalières seront suspendues entre la Suisse et le Tessin, avaient indiqué les CFF mardi. Cette interruption n’impacte pas en soi la mise en service du tunnel de base, même si les trains s’arrêteront à la frontière, selon la compagnie ferroviaire. En dehors de cette interruption, le trajet Zurich-Milan durera 03h17 grâce au nouveau tunnel.

Axe nord-sud

Concernant les autres changements liés au nouvel horaire, le trafic international sera intensifié, notamment à destination de Munich. Six trains par jour relieront Zurich à la ville allemande en quatre heures, indiquent les CFF.

L’axe nord-sud de la Suisse sera aussi renforcé. Les nouvelles rames Duplex Grandes Lignes assureront la majorité des trains Intercity entre Genève Aéroport et Saint-Gall, via Lausanne, Fribourg et Berne. Ces trains conçus par Bombardier proposeront jusqu’à 360 places assises supplémentaires par convoi. Des prises à chaque siège, des écrans d’information et davantage de places pour les vélos doivent améliorer le confort.

Par ailleurs, la ligne du Simplon (Lausanne-Brigue) accueillera davantage de trains à deux étages: jusqu’à douze par jour à partir de dimanche, contre six actuellement.

Trafic régional

Au niveau régional, le canton de Vaud verra plusieurs changements, d’après les CFF. La principale amélioration sera la desserte d’Aigle chaque demi-heure par les trains du RER Vaud, en plus des six trains grandes lignes par heure. Les courses poursuivront même jusqu’à Bex et St-Maurice à certaines heures.

La ligne S22 reprendra les liaisons d’heures de pointe entre Vallorbe et Lausanne, écrivent encore les CFF. Sur la ligne S30 du RER Fribourg, la cadence à la demi-heure sera prolongée en soirée et toute la journée les week-ends entre Fribourg et Yverdon-les-Bains. Quant à la liaison Neuchâtel-Bienne, un train régional supplémentaire fera un aller-retour tôt le matin.

Enfin, le Verbier Express reprendra du service les samedis, dimanches et jours fériés, ainsi que le 31 décembre, du 19 décembre au 5 avril 2021. Cette ligne permet aux skieurs de se rendre dans la station valaisanne depuis l’Arc lémanique sans changement jusqu’au Châble (VS).

Pénurie de conducteurs

La pandémie de coronavirus impacte aussi le nouvel horaire: l’offre de trains pour les noctambules est encore suspendue, selon les CFF. En revanche, les trains supplémentaires planifiés aux heures de pointe dans le nouvel horaire circuleront comme prévu.

Par ailleurs, la crise avait également aggravé la pénurie de conducteurs de train. Les CFF annoncent que, sous réserve de l’évolution sanitaire, l’entier de l’offre du Léman Express sera réintroduite en avril 2021 avec la constitution d’un effectif suffisant de conducteurs formés à la conduite des trains transfrontaliers.

Enfin, d’autres nouveautés entreront également en vigueur dès dimanche. Entre autres, un accès gratuit à internet sera disponible dans tous les trains grandes lignes et les personnes malvoyantes pourront utiliser une nouvelle application «CFF Inclusive».

ATS/NXP