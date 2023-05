La refonte de l’horaire CFF dès 2025 en Suisse romande, annoncée vendredi dernier, continue d’agiter. La fin de la liaison directe entre Genève et Neuchâtel et un trajet pour Lausanne prolongé de quatre minutes péjorent l’offre du rail dans le canton. Une motion demande au Conseil d’État de se battre pour garantir un meilleur service. Questions au député Vert Julien Nicolet-dit-Félix.

Que demande votre texte?

Julien Nicolet-dit-Félix: Il appelle le Conseil d’État genevois à reprendre des discussions avec la Conférence des transports de la Suisse occidentale (CTSO), l’Office fédéral des transports (OFT) et les CFF. Il faut que ce projet de nouvel horaire, qui désavantage notamment les voyageurs genevois, soit rectifié.

Nous sommes conscients de l’obsolescence de la ligne entre Genève et Lausanne, et de la nécessité des travaux. On ne peut pas demander l’impossible. Mais le maintien, chaque heure, d’une liaison sans changement vers Neuchâtel et Bienne et de deux liaisons directes jusqu’à Lausanne est un minimum. Le fait que les trajets prennent plus de temps, on l’entend, mais on le regrette. En revanche, imposer un changement de train et de quai aux usagers les plus vulnérables n’est pas acceptable. Il faut aussi agir au mieux pour que le projet d’une seconde ligne entre les deux plus grandes villes romandes puisse être réalisé au plus vite.