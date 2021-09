Tennis – Nouvel exploit d’Henri Laaksonen à l’US Open Après avoir triomphé de John Millman (ATP 43), le Schaffhousois (130e) a éliminé mercredi Christian Garin (19e). C’est sa troisième victoire contre un top 50 depuis Roland-Garros. Jérémy Santallo

Henri Laaksonen lors de son 1er tour à New York. AFP

Comme il fait plaisir! Henri Laaksonen, qui s’était payé le scalp de Roberto Bautista Agut (alors 11e à l’ATP) au 2e tour de Roland-Garros avant d’abandonner à cause d’une blessure à la cuisse deux jours plus tard, a égalé mercredi à New York son meilleur résultat en Grand Chelem en se qualifiant pour le 3e tour de l’US Open.

Vainqueur autoritaire de John Millman (43e) lundi, le Schaffhousois s’est offert une nouvelle victoire de prestige sur le court 14 en éliminant le Chilien Cristian Garin, matricule 19 au classement, 3-6 7-6 (7-5) 6-2 6-4. Naguère réputé pour sa fragilité mentale dans les moments cruciaux d’une rencontre, l’Helvético-Finnois de 29 ans a démontré qu’il savait désormais faire preuve d’une grande solidité.

Maladroit en début de partie, et auteur de zéro coup gagnant après cinq jeux, Laaksonen a concédé la première manche sur la cinquième balle de set à laquelle il a fait face. Le break en poche dès le début de la 2e après un jeu de relance diabolique et deux immenses frappes, le Suisse a été stoppé dans son élan pendant une petite heure – par la pluie – avant de mener 4-0 puis 5-1. Mais par deux fois, au moment de servir pour revenir à égalité au tableau d’affichage, il s’est sabordé, notamment côté coup droit. Voyant son adversaire revenir à 5-5 puis mener 4-1 dans le jeu décisif, il aurait pu paniquer. Mais celui que l’on qualifiait volontiers de taciturne à Paris n’a laissé transparaître aucune émotion et a renversé le tie-break.

Ce 2e set a sans doute été le point de bascule de cette rencontre. Infatigable en défense sur sa ligne de fond de court, Laaksonen a gentiment fait exploser Garin, qui a balancé sa raquette et une balle de rage au cœur de la 3e manche. Porté par de nombreux et bruyants supporters chiliens dans les gradins du court 14, le joueur de Santiago a cru s’être offert un sursis en faisant le débreak pour revenir à 4-4 dans le 4e set. Mais son opposant, fidèle à sa ligne de conduite, n’a pas bougé une oreille.

Laaksonen retrouvera au 3e tour un adversaire qui navigue dans les mêmes eaux que lui au classement ATP: l’Allemand Peter Gojowczyk (141e), lui aussi issu des qualifications à Flushing Meadows. De quoi rêver ouvertement du premier 8e de finale en Grand Chelem de sa vie

