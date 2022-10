Mode et art – Nouvel écrin pour Longchamp en Suisse La boutique lausannoise de la maison parisienne rouvre ses portes le 6 octobre. Visite avec sa directrice artistique. Carole Kittner

La boutique Longchamp de Lausanne, nichée au cœur de la galerie Saint-François. STEPHAN BOEGLI

Il galope presque à contresens, le cheval Longchamp. Et pourtant, c’est bien vers l’avenir que la marque est tournée. À l’occasion de la réouverture de sa boutique installée dans la mythique galerie Saint-François à Lausanne, on découvre une expérience shopping inédite. Sophie Delafontaine, directrice artistique et générale, et petite-fille du fondateur de la maison, se confie.

Quelles ont été vos sources d’inspiration pour développer le nouveau concept de boutiques? Il a fallu tout d’abord définir la marque et la femme Longchamp. Nous sommes une entreprise familiale que je dirige avec mes deux frères, ce qui nous offre beaucoup de liberté. Et Longchamp rime avec Paris. Je suis née au-dessus du bureau de tabac de mon grand-père, sur les grands boulevards. C’est là que tout a commencé. Pour moi, c’était important de mettre en avant ce côté maison familiale parisienne. Les clients doivent se sentir chez eux. Tous les codes classiques de la boutique sont cassés. Plus de comptoir mais une grande table conviviale. Des objets chinés çà et là, des meubles de designer comme ce canapé Pierre Paulin, des livres, des œuvres d’art.

Il n’y a donc pas que des objets à vendre dans la boutique… Ah non, loin de là. Mon frère Jean et moi sommes passionnés par l’art et l’artisanat. Nous avons chiné et trouvé des artistes locaux que les clients viennent, par exemple, découvrir en boutique. La pandémie a boosté les ventes en ligne et nous a aussi amenés à repenser l’expérience en magasin.

Sophie Delafontaine, directrice artistique et générale de Longchamp. FRED MEYLAN

Prévoyez-vous de revoir toutes vos boutiques avec ce nouveau concept? Oui! Nous espérons que fin 2023, nos quelque 300 boutiques dans le monde auront été repensées ainsi.

Et la Suisse, pour vous, quelle place occupe-t-elle? C’est un marché qui nous tient très à cœur. Il est historique. Nous avons bâti sur le long terme avec des emplacements prestigieux. Je me souviens, enfant encore, avoir rencontré Madame et Monsieur Buzzano. Ils ont beaucoup aidé à créer la notoriété de Longchamp.

Dans ce rythme effréné du monde de la mode, comment se réinvente-t-on? Je crois que j’ai ce tempo des collections en moi. J’ai toujours aimé me retrouver face à une page blanche et je ne suis pas seule. Mon équipe est multigénérationnelle, elle me challenge tout le temps et nous avons des visions souvent très différentes. La création est un processus en marche, comme un moteur.

