Croisières spectaculaires – Nouveaux monstres en haute mer Ici des hôtels flottants spectaculaires, là des navires d’expédition exclusifs: la flotte mondiale des bateaux de croisière continue d’enfler. Voici sept nouveaux modèles – pour tous les goûts et budgets. Beat Eichenberger

Cet automne, le «Seabourn Venture» emmènera ses hôtes fortunés de l’Arctique à l’Antarctique, en passant par le canal de Panama. DR

Plus de deux douzaines de nouveaux bateaux de croisière ont pris la mer cette année ou sont sur le point de le faire. Un nombre impressionnant en regard des deux années de pandémie et des problèmes subis par l’industrie des bateaux de plaisance. L’explication est pourtant simple: toutes les commandes de nouveaux bâtiments ont été lancées avant le débarquement du coronavirus, et les bateaux sortent maintenant à la queue leu leu des chantiers navals. Environ la moitié de ceux achevés en 2022 sont des megaships pouvant accueillir plusieurs milliers de passagers, l’autre moitié concerne des paquebots plus petits et des navires d’expédition.