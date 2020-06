Lausanne (VD) – Nouveaux logements pour seniors dans le quartier Sous-Gare Dès 2022, un projet pilote va proposer des logements adaptés aux personnes âgées dans plusieurs immeubles du quartier situé sous la gare de Lausanne.

L’opération «Vieillir chez soi» est l'un des six projets visant à concevoir l’habitat senior de demain retenus par l'OFL. Keystone

La Ville de Lausanne et Pro Senectute Vaud vont développer un projet pilote pour proposer des logements adaptés aux personnes âgées. Ils seront créés dans plusieurs immeubles du quartier Sous-Gare à partir de 2022.

Cette opération «Vieillir chez soi» est l'un des six projets visant à concevoir l’habitat senior de demain retenus par l'Office fédéral du logement (OFL), expliquent lundi la capitale vaudoise et Pro Senectute Vaud dans un communiqué. L'objectif consiste à «proposer une offre de logements variée et adaptée à l'âge des habitants favorisant un maintien à domicile et une mobilité résidentielle dans un environnement familier.»

A Lausanne, une première phase de diagnostic démarrera l'automne prochain, durant laquelle les personnes concernées seront invitées à exprimer leurs besoins. Il s'agira ensuite de réaménager des logements existants, mais aussi de démolir puis reconstruire un bâtiment jugé vétuste. Ces logements adaptés verront le jour dès 2022.

