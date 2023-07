Quelque part dans le monde en cet instant même, un nouveau-né atteint d’une infection se bat pour survivre. Si les antibiotiques qui lui sont administrés ne fonctionnent pas, il y a de fortes probabilités qu’il meure. C’est là la réalité de la montée inquiétante de l’antibiorésistance.

Ce phénomène se produit lorsque les bactéries évoluent et finissent par ne plus réagir à ces traitements. Cette résistance est également alimentée par l’utilisation abusive et excessive de ces médicaments. Du fait de cette résistance aux traitements, les antibiotiques perdent leur efficacité et les infections peuvent devenir difficiles, voire impossibles, à traiter. La propagation de ces infections résistantes aux antibiotiques est une urgence sanitaire mondiale à laquelle la Suisse n’échappe pas.

À Genève, une équipe multidisciplinaire des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et de l’Université de Genève (UNIGE) est parvenue pour la première fois à traiter avec succès un patient âgé de 41 ans souffrant d’une infection bactérienne pulmonaire chronique résistante aux antibiotiques.

Après six mois d’hospitalisation aux HUG, totalement dépendant d’une antibiothérapie intraveineuse en continu et sans perspective d’amélioration, le patient a reçu un traitement expérimental de dernier recours par phages. Fort heureusement, grâce à la combinaison d’antibiotiques et de phagothérapie, le patient a finalement pu être guéri.

Selon une étude récente publiée dans «The Lancet», près de 1,3 million de personnes ont succombé à des infections pharmacorésistantes en 2019, ce qui fait de la résistance aux antimicrobiens une des principales causes de décès dans le monde. Le manque d’investissement dans de nouveaux antibiotiques et autres traitements – très peu d’antibiotiques ont été mis au point au cours des 25 dernières années – aggrave la situation. Il est clair que cela doit changer.

Le Partenariat mondial sur la recherche et le développement en matière d’antibiotiques (GARDP), fondé en 2016 par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’Initiative Médicaments contre les maladies négligées (DNDi), est déterminé à jouer un rôle important dans le changement de trajectoire et la mise au point d’antibiotiques contre les infections pharmacorésistantes, qui représentent la plus grande menace pour la santé publique. Cela fait cinq ans cette année que nous avons obtenu le statut de fondation suisse indépendante.

Avec le soutien de nos bailleurs de fonds, parmi lesquels figurent le Conseil fédéral et le Canton de Genève, nous collaborons avec nos partenaires dans trois domaines essentiels dans lesquels il est urgent de trouver de nouveaux antibiotiques: la septicémie néonatale, les infections sexuellement transmissibles, notamment la gonorrhée, et les infections bactériennes chez les adultes et les enfants hospitalisés.

Parallèlement à ces activités, nous nous attachons également à améliorer l’accès aux antibiotiques essentiels pour les personnes qui en ont besoin. Il reste beaucoup à faire pour aider les patients et combattre le fléau des infections résistantes aux antibiotiques. Nous invitons le peuple suisse, y compris le secteur privé et les fondations philanthropiques, à nous soutenir en vue de mettre au point ensemble des traitements susceptibles de sauver des vies dans notre pays et dans le reste du monde.

Tout comme pour le changement climatique et la COVID-19, la pandémie d’infections pharmacorésistantes doit pousser le monde à l’action. Investir dans le développement de nouveaux antibiotiques et l’accès à ces traitements nous permettra d’assurer un avenir en meilleure santé pour chacun.

Dr Manica Balasegaram Directeur exécutif du Partenariat mondial sur la recherche et le développement en matière d’antibiotiques (GARDP), basé à Genève. LAURENT EGLI

