Loisirs et spectacle – Nouveau succès pour les Grandes Médiévales d’Andilly La célèbre fête moyenâgeuse, l’une des plus importantes en Europe, s’est achevée ce week-end sur son deuxième meilleur résultat historique de fréquentation, après le record de 2022. Fabrice Breithaupt

Les duels de chevalerie passionnent toujours autant le public de France voisine et de Suisse romande. LUCIEN FORTUNATI

Montjoie! Le succès des Grandes Médiévales d’Andilly ne s’est pas démenti cette année. L’édition 2023 de la célèbre fête moyenâgeuse, présentée comme l’une des plus importantes d’Europe, a attiré plus de 62’000 spectateurs les 27-28-29 mai et 3-4 juin dans la commune haut-savoyarde située près de Genève.



Certes, c’est environ 4000 visiteurs de moins qu’en 2022, date du record historique de fréquentation. Mais c’est le deuxième meilleur résultat enregistré depuis bientôt trente ans que l’événement existe.

Belle météo et bouche à oreille

«Nous avons bénéficié de cinq belles journées de soleil, malgré quelques épisodes de pluie», commente Vincent Humbert, maire d’Andilly et président de l’association Le Petit Pays qui organise, entre autres, les Grandes Médiévales. «Le bouche à oreille fonctionne de mieux en mieux», ajoute-t-il.



Mais, pour le responsable, ce nouveau succès est aussi et surtout «la reconnaissance de longues années de travail et d’améliorations successives (accueil, spectacles, aménagements divers, etc), éditions après éditions».

Des troupes genevoises participent régulièrement aux Grandes Médiévales d’Andilly. LUCIEN FORTUNATI

Le chiffre d’affaires n’est pas encore complètement calculé, ajoute Vincent Humbert. Il remarque toutefois que les visiteurs ont eu tendance cette année à un peu moins consommer sur place, dans les stands d’alimentation proposés dans l’enceinte du Grand Parc d’Andilly, et un peu plus à pique-niquer avec ce qu’ils ont apporté. «C’est probablement la conséquence de l’inflation sur le budget des ménages, en particulier ceux travaillant en France et payés en euros», analyse le responsable.

Pour l’année prochaine, le programme n’est pas encore établi. Pas plus que l’invité d’honneur n’est choisi. Seules certitudes, il y aura encore des améliorations et certaines aires de spectacles seront agrandies, promet Vincent Humbert. Les dates de l’édition 2024, elles, sont déjà arrêtées aux week-ends des 18-19-20 et 25-26 mai.

