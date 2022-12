Indonésie – Nouveau séisme à Java déjà durement frappée le mois dernier Un séisme de magnitude 5,8 a frappé à Java jeudi, sans dommages immédiatement signalés, moins d’un mois après un tremblement de terre qui a fait plus de 300 morts dans la région.

Des enfants passent devant une maison effondrée dans le village de Cugenang, à Cianjur, dans l’ouest de Java, où un tremblement de terre a fait 334 morts le 21 novembre 2022. AFP

La secousse a été ressentie à 7 h 50 locales (1 h 50 heure suisse) à environ 15 kilomètres de la ville de Cianjur, épicentre de la secousse qui a provoqué de vastes dégâts le mois dernier, selon l’Institut américain de géophysique (USGS).

Le tremblement de terre a été détecté à une profondeur plus importante de 123 kilomètres jeudi, ce qui limite les risques. Aucun dégât n’a été signalé peu après le séisme à Cianjur, ou Sukabumi, l’épicentre de la nouvelle secousse, selon l’agence de gestion des catastrophes. Mais des écoles ont été évacuées temporairement à Sukabumi, selon la télévision locale.

«L’épicentre du tremblement de terre était à Sukabumi, donc il a été ressenti légèrement à Cianjur. Il n’y a pas de signalement de dégâts sur les maisons et de victimes», a indiqué à l’AFP Wawan Setawan, un responsable de l’agence à Cianjur.

Menaces épidémiques

Un séisme de magnitude 5,6 a frappé Cianjur le 21 novembre, a fait au moins 334 morts, des milliers de blessés et contraint plusieurs dizaines de milliers d’habitants à évacuer. L’organisation Save the Children a averti cette semaine que les évacués, souvent hébergés sous des tentes, étaient menacés par des épidémies et des infections à cause de conditions de vie difficiles, surtout pendant cette période de saison des pluies. Des milliers de cas d’infections respiratoires ont été signalés, ainsi que des centaines de cas de diarrhées.

Le président indonésien Joko Widodo s’est rendu sur place à nouveau jeudi pour distribuer de l’aide et rencontrer les victimes. Ce séisme est le plus meurtrier en Indonésie depuis 2018, quand la région de Palu (île de Célèbes) avait été frappée par un tremblement de terre et un tsunami qui avaient causé la mort de plus de 4000 personnes.

Située sur la «ceinture de feu» du Pacifique où les plaques tectoniques se rencontrent, l’Indonésie est régulièrement confrontée à des tremblements de terre ou des éruptions volcaniques.

AFP

