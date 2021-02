NBA – Nouveau revers pour Clint Capela et les Hawks Malgré le double-double du Genevois, Atlanta a subi la loi de Dallas (122-116). Les Clippers et Paul George ont réagi contre Cleveland.

Capela et son équipe n’ont pas réussi à dominer Doncic et les Mavericks. USA TODAY Sports

Atlanta a subi une deuxième défaite consécutive, dans la nuit de mercredi à jeudi, face à Dallas (122-116). Si les coéquipiers de Capela n'ont pas à rougir de leur revers en début de semaine face aux Lakers, champions en titre, celui contre les Mavericks relève de la contre-performance. Ceux-ci restaient en effet sur 6 matches sans victoire et pointent dans le bas du classement de la Conférence ouest.

La franchise géorgienne menait pourtant à la pause (56-53), mais a connu un passage à vide entre la fin du troisième quart et le début du quatrième, alors que Clint Capela était sorti du terrain. Dallas menait à ce moment d'un point. Quand le Genevois a fait son retour sur le parquet, les Mavericks comptaient huit longueurs d'avance. Dans cette rencontre, Capela a inscrit 10 points, pris 13 rebonds, délivré 2 assists, réussi 2 interceptions et 3 contres.

Insuffisant pour les Hawks, malgré les 35 points et 12 rebonds de John Collins, bien accompagné par Trae Young (21 points, 9 assists) et Kevin Huerter (21 pts, 10 assists). En face, Luka Doncic (27 points, 8 rebonds, 14 passes décisives) et Kristaps Porzingis (24 pts, 11 rbds) ont été les joueurs les plus en vue de la franchise texane. Doncic, dont c’était le huitième match consécutif à plus de 25 points, a réussi son 11e double-double de la saison.

Les Clippers réagissent

Paul George, auteur de 36 points, a su rebondir après la défaite des Clippers mardi face à Brooklyn, pour éviter une deuxième défaite de rang à son équipe au détriment des Cleveland Cavaliers (121-99), tandis que Giannis Antetokounmpo a encore une fois été impérial avec Milwaukee face à Indiana (130-110) mercredi.

Mardi, les Clippers s’étaient laissés déborder par le trio magique des Nets – Kevin Durant, James Harden et Kyrie Irving – qui l’avaient emporté à Brooklyn 124-120.

Le match de mardi «a constitué une excellente préparation pour celui de ce soir (mercredi, ndlr)» a estimé George, pour qui les défaites sont un moyen d’apprendre sur lui-même et de progresser. «J’avais mal joué, mal shooté et je me suis dit que si je continuais à être aussi mauvais, ça n’allait pas être possible», a-t-il expliqué.

«Encore des choses à améliorer»

Les Clippers, dont c’était le sixième déplacement consécutif et qui étaient encore une fois privés de Patrick Beverley, blessé à un genou, étaient pourtant arrivés fatigués à Cleveland, où un public de seulement 2000 personnes ont pu les applaudir au Rocket Mortgage Fieldhouse, en raison de la pandémie de Covid-19.

«Nous avions envie de terminer cette série de six matches à l’extérieur sur une excellent note, il était hors de question de perdre deux fois de suite», a confié George, qui a réussi huit de ses neuf tentatives à trois points.

A ses côtés, Kawhi Leonard a marqué 24 points et Ivica Zubac a capté 16 rebonds. En face, Collin Sexton a été l’auteur de 27 points et Darius Garland de 23. «Nous avons progressé certes, a déclaré pour sa part l’entraîneur des Clippers, Tyronn Lue, mais nous avons encore des choses à améliorer. Ce n’est que le début d’un long chemin».

Grâce à cette victoire, les Clippers se maintiennent à la deuxième place de la conférence Ouest, derrière Utah et devant leurs rivaux des Lakers, deux franchises qui n’ont pas joué mercredi.

Antetokounmpo décisif

A Milwaukee, le double MVP Giannis Antetokounmpo a encore une fois éclaboussé de sa classe la rencontre face aux Indiana Pacers, en réalisant un triple-double avec 21 pts, 14 rbds et 10 passes décisives.

Au sein des Pacers, Domantas Sabonis a pourtant réussi des belles statistiques (33 pts et 12 rbds) mais Indiana, après sa victoire (134-116) mardi sur les Memphis Grizzlies, n’a pas eu les ressources suffisantes pour affronter des Bucks en feu, dont les joueurs ont passé pas moins de 21 paniers à trois points.

Philadelphie a de son côté conforté sa première place à l’Est, en l’emportant à Charlotte 118 à 111, avec comme meilleurs réalisateurs du côté des 76ers le Camerounais Joel Embiid (34 pts) et Tobias Harris (26).

A la Nouvelle-Orléans, Zion Williamson a pour sa part marqué 28 points, pris 7 rebonds et délivré 6 passes décisives lors de la victoire des Pelicans face aux Phoenix Suns (123-101). Enfin, Oklahoma City a dominé à domicile les Houston Rockets (104-87).

Les résultats Afficher plus La Nouvelle-Orleans – Phoenix 123 – 101 Cleveland – LA Clippers 99 – 121 Miami – Washington 100 – 103 San Antonio – Minnesota 111 – 108 Atlanta – Dallas 116 – 122 Sacramento – Boston 116 – 111 Chicago – New York 103 – 107 Oklahoma City – Houston 104 – 87 Charlotte – Philadelphie 111 – 118 Milwaukee – Indiana 130 – 110

afp/pac